Preuve des surfaces de chipset Google Tensor de deuxième génération, prévues pour le Pixel 7

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des preuves sont apparues que Google développe et teste déjà la prochaine génération de puce Tensor , ce qui signifie que le Pixel de lannée prochaine sera probablement à nouveau alimenté par une plate-forme conçue par Google.

Des références au Tensor de deuxième génération ont été trouvées dans le code de lapplication sur le Pixel 6 par 9to5Google, ainsi que le nom de code "Cloudripper".

Plutôt que dêtre le nom de code du processeur lui-même, il est prétendu quil sagit du nom de code de la carte de développement sur laquelle il est installé. Cependant, la publication a également vu des preuves quune puce portant le numéro de modèle « GS201 » est connectée à cette carte.

Étant donné que le chipset du Pixel 6 est numéroté « GS101 », il semble très probable que le « GS201 » soit le processeur Tensor de 2e génération.

Étant donné que le lancement de Pixel 7 est dans un bon 12 mois, aucun autre détail na été trouvé sur la version de prochaine génération de Tensor, seulement quelle existe et cela signifie que ce sera probablement ce qui alimentera le téléphone que Google lancera à cette époque lannée prochaine.

Cela ne choquera personne que Google travaille déjà sur une variante de deuxième génération de son processeur Tensor maison. Il a fait grand cas du fait quil dispose désormais de sa propre plate-forme lors de l événement de lancement du Pixel 6 et croit clairement que cest lavenir de ses propres téléphones de marque.

Étant donné le temps quil faut pour concevoir, peaufiner et optimiser les composants avant quils ne soient prêts à être fabriqués et assemblés dans le produit final, nous serions plus surpris si lentreprise ne travaillait pas déjà sur le Tensor Gen 2.

Nouveau Range Rover, B&W Zeppelin examiné, et plus - Podcast Pocket-lint 127 Par Rik Henderson · 29 Octobre 2021