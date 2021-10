Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Google a présenté le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro , il a également annoncé un forfait dabonnement appelé Pixel Pass. Cest probablement le moyen le plus simple de financer le dernier téléphone Pixel et daccéder à une gamme complète de services et de fonctionnalités premium, le tout pour un tarif mensuel fixe.

Google a décrit Pixel Pass comme une "nouvelle façon de posséder un téléphone". À partir de 45 $, vous pouvez obtenir le dernier téléphone Pixel avec des mises à niveau tous les deux ans. Pixel Pass inclut également dautres avantages, tels quun espace de stockage supplémentaire, YouTube sans publicité et ce que Google appelle "Preferred Care". Il garantit les réparations, les remplacements et plus encore des téléphones. Lidée est quavec Pixel Pass, vous pouvez financer votre téléphone via Google Store et obtenir les services et fonctionnalités de Google pour un prix mensuel.

Au lancement, Pixel Pass est disponible pour les clients américains.

Une fois que vous êtes approuvé pour Pixel Pass (sous réserve dapprobation de crédit via Synchrony Bank), votre téléphone Pixel sera financé à 0% APR pendant 24 mois, et les services et fonctionnalités Google inclus dans Pixel Pass seront facturés sur votre Google Store Compte de financement tous les mois.

Pixel Pass inclut les services suivants (à partir doctobre 2021) :

Pixel 6 ou Pixel 6 Pro : inclut la possibilité de passer à un nouveau Pixel après deux ans.

Le Pixel Pass commence à 45 $ par mois pour le Pixel 6.

Pixel Pass va jusquà 55 $ par mois pour le Pixel 6 Pro. Preferred Care : Réparations décrans, remplacements et couverture des dommages accidentels. Sans Pixel Pass, un Pixel 6 avec Preferred Care coûterait 7 $ par mois.

Sans Pixel Pass, un Pixel 6 Pro avec Preferred Care coûterait 9 $ par mois. Google One : 200 Go de stockage dans le cloud et sauvegardes automatiques du téléphone. Google One commence normalement à 100 Go pour 2 $ par mois et va jusquà 2 To pour 10 $ par mois YouTube Premium : vidéos YouTube sans publicité YouTube Premium coûte normalement 11,99 $ par mois. YouTube Music Premium : diffusion de musique en continu en continu YouTube Music Premium est normalement inclus dans YouTube Premium. Google Play Pass : des centaines dapplications et de jeux sans publicité ni achats intégrés. Google Play Pass coûte normalement 4,99 $ par mois

Le Pixel Pass inclut également les offres suivantes (à partir doctobre 2021) :

Pixel Buds A-Series : obtenez une paire gratuitement lorsque vous vous abonnez à Pixel Pass. Allez ici pour en savoir plus.

obtenez une paire gratuitement lorsque vous vous abonnez à Pixel Pass. Google Fi : économisez 5 $ sur votre forfait mensuel si vous vous abonnez à Pixel Pass sur Google Fi. Allez ici pour en savoir plus.

économisez 5 $ sur votre forfait mensuel si vous vous abonnez à Pixel Pass sur Google Fi.

Les téléphones Pixel avec Pixel Pass arrivent déverrouillés, ce qui signifie quils fonctionneront sur tous les principaux opérateurs. Vous pouvez également utiliser votre nouveau Pixel avec votre plan tarifaire actuel. Gardez simplement à lesprit que votre plan dopérateur nest pas pris en compte dans les niveaux de tarification ci-dessous, vous devrez donc noter ce coût supplémentaire.

Pixel Pass se compose de deux forfaits différents (à compter doctobre 2021) :

Pixel Pass avec Pixel 6 : à partir de 45 $ par mois (économisez jusquà 176 $ sur deux ans)

partir de 45 $ par mois (économisez jusquà 176 $ sur deux ans) Pixel Pass avec Pixel 6 Pro : à partir de 55 $ par mois (économisez jusquà 294 $ sur deux ans)

Oui. Au cours du processus de paiement, Google propose un moyen déchanger un appareil éligible et de prélever de largent sur vos paiements mensuels Pixel Pass. Lorsque vous vous abonnez à Pixel Pass, sélectionnez « Démarrer léchange » et suivez les instructions à lécran. Google vous enverra un kit avec une enveloppe prépayée afin que vous puissiez renvoyer votre ancien téléphone.

Oui. Un abonnement à Pixel Pass est soumis à une approbation de crédit. Pour vous abonner, vous devez disposer dun compte de financement Google Store actif émis et géré par Synchrony Bank. Si vous navez pas de compte Google Store Financing, vous pouvez en demander un lors de votre inscription au Pixel Pass. Suivez simplement les instructions à lécran.

Où puis-je gérer mon abonnement Pixel Pass ?"

Vous pouvez afficher, gérer ou annuler votre abonnement Pixel Pass sur votre compte Google Store.

Pour effectuer des paiements ou vérifier votre solde pour le financement Google Store, visitez Synchrony Bank sur google.syf.com ou appelez le 866-794-8802.

Eh bien, faites le calcul. En payant Pixel Pass en tant quabonnement, Google a déclaré que vous pourriez économiser jusquà 294 $ sur deux ans, note Google. Et si vous achetez via Google Fi, vous économiserez également 4 $ supplémentaires sur votre forfait mensuel Fi, ce qui équivaut à 414 $ déconomies sur les deux ans.

De plus, noubliez pas que vous obtenez les 99 $ Pixel Buds.

Bien quil ne sagisse pas des plus grosses économies, tout cela sajoute à un joli morceau de changement au fil du temps.