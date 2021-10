La précommande Bose Headphones 700 gratuite avec Pixel 6 est une offre incroyable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a dévoilé le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro , une paire dappareils qui donnent limpression que Google prend le jeu des smartphones beaucoup plus au sérieux.

Non seulement ces nouveaux téléphones sont dotés de fonctionnalités exceptionnelles, mais ils offrent une construction de qualité, une toute nouvelle configuration de caméra et leur prix est également inférieur à celui de nombreux rivaux.

Mais ce nest pas seulement le prix des téléphones Pixel 6 qui est excitant - cette offre de précommande est également assez incroyable.

Lorsque vous précommandez le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro, vous pourrez réclamer gratuitement une paire découteurs Bose Noise Cancelling Headphones 700 pour les personnes résidant au Royaume-Uni. Cest une paire découteurs de 350 £ qui ne vous coûtera rien avec cette offre.

Les précommandes sont disponibles auprès des revendeurs suivants :

Ainsi que les réseaux suivants :

Cette offre est disponible via une réclamation et cela signifie quune fois que vous avez passé votre précommande pour les nouveaux appareils, vous devrez vous rendre sur pixel-offers.com/headphones pour récupérer votre réclamation. Vous y trouverez également tous les termes et conditions, afin que vous sachiez exactement ce que vous devrez faire - et cela vaut la peine dêtre lu, car il y a des cerceaux à franchir.

Cette offre est cependant limitée dans le temps. Les précommandes ouvertes sont ouvertes maintenant et se déroulent jusquau 27 octobre et cest la fenêtre étroite dont vous aurez besoin pour obtenir votre précommande admissible et réclamer ces 350 £ gratuits découteurs Bose.