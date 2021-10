Quoi de neuf dans lappareil photo Pixel 6 Pro ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Google Pixel est depuis longtemps réputé pour ses excellentes photos. Depuis le lancement du premier appareil en 2016, quoi que vous pensiez des téléphones de Google - ou en fait dAndroid - le Pixel est synonyme dun excellent appareil photo.

Pour certains, cela a été déroutant : Google est resté avec les mêmes capteurs et la même expérience sur ses téléphones pendant plusieurs années. Alors que dautres ont sauté avec différentes configurations, la caméra Pixel vient de fonctionner.

Mais tout change pour 2022, avec le plus grand changement de caméra Pixel au cours des 6 années de son histoire.

Il y a trois caméras à larrière du Google Pixel 6 Pro , dans cette barre de caméra au design distinctif qui sétend à larrière du téléphone.

Cette barre abrite également le laser pour la mise au point assistée, ainsi que des capteurs spectraux et de scintillement, ainsi que le flash.

En travaillant de gauche à droite, vous avez lappareil photo principal, lappareil photo ultra-large, puis louverture rectangulaire distinctive pour le téléobjectif plié/périscope.

50MP, 1/1,31 pouces, 1,2 m, f/1,85

La grande nouvelle, cest que Google est passé à un capteur de 50 mégapixels, du capteur de 12 mégapixels quil utilisait depuis longtemps. Cela provoque un changement comme nous nen avons jamais vu auparavant.

Les anciens modèles Pixel utilisent le capteur Sony IMX363, avec une taille de 1/2,55 pouces et une résolution de 12,2 mégapixels. Les pixels de ce capteur sont de 1,4 µm.

Le nouveau capteur serait le Samsung ISOCELL GN1 (cela na pas été confirmé), mais Google a confirmé quil a une taille de 1/1,31 pouces, ce qui est beaucoup plus grand, et une résolution de 50 mégapixels. Les pixels résultants sont de 1,2 µm.

Quest-ce que tout cela signifie? En ignorant la résolution pendant une minute, cela signifie que le capteur Pixel 6 Pro (et Pixel 6 dailleurs) est beaucoup plus grand quauparavant. Google dit quil peut absorber 150% de lumière en plus - et la lumière est lélément clé pour capturer des images.

Les pixels du nouveau capteur sont en fait plus petits, mais étonnamment, pas de beaucoup. À 1,2 m, ils sont plus grands que de nombreux concurrents, mais ils sont combinés pour donner une image de 12,5 mégapixels (50 4 = 12,5).

(Il convient de rappeler que de nombreux capteurs haute résolution ne sont pas plus gros que lancien capteur Pixel et ont des pixels plus petits. Cela peut sembler bien sur le papier, mais ne donnera pas toujours de bons résultats lorsque beaucoup de lumière est nécessaire.)

Le Pixel 6 Pro dispose dun téléobjectif dédié, mais sur le Pixel 6 , lappareil photo principal de 50 mégapixels devra fournir la résolution du zoom 7x Super Res quil propose également.

Contrairement à certains autres téléphones, il ny a pas doption pour prendre des photos en pleine résolution, cest-à-dire des photos de 50 mégapixels. Nous sommes satisfaits de cela - il ny a aucun avantage réel à prendre des images beaucoup plus grandes à moins que votre plan ne soit de zoomer et de recadrer manuellement par la suite - et tout lintérêt de Super Res Zoom est que vous ne le faites pas.

Il y a une stabilisation dimage électronique et optique sur la caméra principale.

12MP, 1.25μm, f/2.2, 114 degrés

La caméra ultra-large est similaire à ce que nous avons vu auparavant, offrant désormais ce que lon appelle un zoom de 0,7x mais jusquà 114 degrés de large.

Auparavant, il était de 0,6x et 117 degrés, mais notez que ce champ de vision maximal nest pas toujours disponible à moins que vous nutilisiez le fichier image RAW.

Cest parce quil y a une correction de lobjectif en jeu qui supprimera une partie de la distorsion sur limage et cela signifie souvent que limage finale nest pas aussi large que le chiffre indiqué.

Il est intéressant de noter ici que la résolution a diminué (elle est de 16 mégapixels sur le Pixel 5 et les modèles plus anciens), mais la taille des pixels a en fait augmenté, elle devrait donc mieux capturer la lumière. Louverture reste la même.

48MP, 0,8μm, f/3,5, optique 4x

La nouveauté du Pixel 6 Pro vient du téléobjectif - le premier périscope ou objectif de type plié que Google a utilisé, qui le voit vraiment rejoindre le courant dominant avec cette technologie, que Samsung et Huawei ont poussé dans les appareils récents.

Plutôt que davoir un chemin lumineux rectiligne de lobjectif au capteur, la lumière est décalée de 90 degrés par un prisme. Cela donne plus despace entre lobjectif et le capteur du téléphone, ce qui permet dobtenir un plus grand grossissement, doù létrange design rectangulaire.

Ce nest pas le premier téléphone avec un téléobjectif de Google - le Pixel 4 XL proposé 2x - mais le Pixel 6 Pro est vraiment un pas en avant dans lambition et donnera des images plus claires avec un zoom plus important.

Il y a un capteur de 48 mégapixels pour commencer et bien que les pixels ne soient pas gros, cette résolution est là pour faciliter la progression vers le zoom 20x Super Res. Il offre OIS et EIS pour le maintenir stable. Super Res Zoom est un système de zoom hybride qui prend les données de plusieurs images pour améliorer la mise à léchelle, il utilise essentiellement une charge dIA pour améliorer les images zoomées.

Cela signifie que vous obtenez de meilleurs résultats en utilisant un zoom par pincement que si vous prenez la photo puis pincez pour agrandir limage - et cela est vrai pour le système de zoom 20x Super Res de Pixel 6 Pro.

Alors que louverture est tombée à f/3,5, ce qui signifie que moins de lumière parvient au capteur, ce nest pas rare sur les téléobjectifs. Google joue le même tour que dautres utilisent - comme Samsung - pour choisir lobjectif en fonction des conditions déclairage. Appuyez sur loption de zoom 4x en basse lumière et vous utilisez en fait le zoom numérique du capteur principal, car les résultats seront meilleurs quavec le téléobjectif dans ces conditions.

Cest facile à tester - il suffit de couvrir lobjectif à larrière du téléphone pour voir ce quil utilise réellement. Si, en basse lumière, vous souhaitez des zooms plus élevés, il faudra alors passer au téléobjectif. Dans certains cas, sur le Pixel 6 Pro, vous pouvez voir le commutateur dans lapplication lorsque vous passez du numérique à loptique - encore une fois, vous pouvez tester en plaçant votre doigt sur lobjectif correspondant pour voir ce que vous regardez réellement.

11,1MP, 1,22μm, f/2,2, 94 degrés

La caméra frontale du Pixel 6 Pro atteint 11,1 mégapixels et prend en charge la vidéo 4K. Le Pixel 6 possède une caméra frontale de 8 mégapixels et noffre que la capture vidéo Full HD.

La caméra frontale Pixel 6 Pro est à nouveau ultra-large et, comme les autres modèles Pixel, offre différents champs de vision, vous pouvez donc avoir quelque chose de plus proche ou de plus large - idéal pour les photos de groupe. Encore une fois, le chiffre grand angle de 94 degrés nest disponible quen RAW, il sera corrigé par lobjectif et finira un peu plus étroit.

La caméra avant est à mise au point fixe, mais elle offre tous les modes que vous trouverez ailleurs dans le téléphone - portrait, vision nocturne, mode mouvement, etc. Cela signifie que vous pouvez prendre un selfie et obtenir les superbes effets que vous pourriez obtenir sur la caméra arrière , il est donc beaucoup plus polyvalent que certains rivaux.

Nous avons détaillé ce que proposent toutes les caméras, mais lorsque vous ouvrez lapplication sur le Pixel 6 Pro, peu de choses ont changé. Par rapport au Pixel 4a 5G (tous deux fonctionnant sous Android 12 ), il ny a pas beaucoup de différence dans lapplication elle-même.

Ceci, disons-nous, est une bonne chose. Il ny a rien de nouveau à apprendre ici, cest toujours une expérience simple, avec une interface sans encombrement et un évitement général des options qui ne feront que dérouter les utilisateurs.

En effet, le menu des paramètres est pratiquement le même, toucher licône des paramètres fera apparaître un menu avec des paramètres liés au mode dans lequel vous vous trouvez (par exemple, la résolution en vidéo, si vous souhaitez retoucher le visage en portrait, etc.).

Ce qui a changé, cest lajout du mode Mouvement.

Lune des nouvelles fonctionnalités principales qui sappuie sur lIA - comme le fait une grande partie de lexpérience de lappareil photo de Google - est le mode Mouvement. Ceci est divisé en deux options - action panoramique et longue exposition.

Le panoramique daction est le genre de chose que vous utiliseriez pour capturer quelque chose se déplaçant à grande vitesse, comme une moto qui passe. Traditionnellement, pour prendre ces photos, vous déplaciez lappareil photo avec le vélo tout en prenant la photo, brouillant ainsi larrière-plan tout en gardant le sujet net et net.

Le panoramique daction recrée cela en regardant limage et en déterminant ce qui devrait être net et ce qui devrait bouger.

Lautre option est lexposition longue. Cest le genre de chose que vous utiliseriez pour créer un flou dans une image par ailleurs fixe - des traînées lumineuses ou le mouvement fluide dune cascade par exemple. Si vous utilisez un "vrai" appareil photo, vous devrez peut-être utiliser un filtre à densité neutre (ND) pour réduire la lumière entrante afin que vous puissiez avoir une exposition plus longue pour capturer le mouvement sans surexposer tout le reste. Le Google Pixel 6 le fera en utilisant lIA, équilibrant essentiellement limage pour donner limpression de mouvement dans la scène.

Les deux options sont faciles à utiliser, il vous suffit de sélectionner ce que vous voulez et dappuyer sur le bouton.

Il est désormais possible de régler manuellement la balance des blancs, en plus des curseurs dexposition pour la luminosité et les ombres qui existaient auparavant.

Cest peut-être une option un peu geek, mais cela est peut-être dû au fait quune zone dans laquelle la caméra Pixel nétait pas la plus puissante se trouvait dans certaines scènes dintérieur. Bien que la plupart du temps, ce soit génial, nous avons pris de nombreuses images dintérieur chaudes - en particulier sous une lumière artificielle - à partir de téléphones Pixel.

Maintenant, vous pourrez le corriger vous-même en faisant glisser lajusteur, ce qui signifie que vous pouvez éliminer ces tons jaunes erronés à lintérieur. Un aveu de défaite, peut-être ?

Si vous ne voulez aucune de ces commandes manuelles, elles peuvent être désactivées dans les paramètres.

Un autre ajout est Real Tone. Ce nest pas un mode ou quelque chose que vous pouvez contrôler, il est intégré à lIA derrière la caméra Pixel.

Il est conçu pour reconnaître différents tons de peau, afin que lappareil photo puisse sassurer que tout le monde sur la photo ressemble à ce quil devrait.

Lappareil photo Google offre Night Sight qui peut prendre de longues expositions à main levée dans des conditions de faible luminosité avec des résultats remarquables. Il utilise une gamme complète de technologies - augmentation de lISO, allongement de la capture, combinaison de plusieurs images et correction pour supprimer le flou et le bruit - pour créer ses images.

Le mode Astrophotographie est une extension de Night Sight lorsque lappareil photo est stable et pointe vers un ciel sombre. Il capturera ensuite des images jusquà 4 minutes afin que vous puissiez photographier les étoiles.

Night Sight peut être sélectionné manuellement ou activé automatiquement dans des conditions plus sombres.

Le portrait est un classique, séparant le sujet du premier plan de larrière-plan pour créer cet effet bokeh.

Deux options sont proposées sur le Pixel 6 Pro 1x ou 2x, vous avez donc une distance focale légèrement différente, bien que les deux proviennent du même appareil photo. Vous pouvez lutiliser sur tout ce sur quoi vous pouvez vous concentrer, mais lorsquun visage est détecté, lappareil photo a une meilleure idée du sujet.

Vous avez ensuite la possibilité dajuster limage dans les options Outils de Google Photos. Cela vous permettra dajuster le flou ou la profondeur, et si un visage est détecté, dajuster également la position de la lumière du portrait.

La vidéo offre un ralenti et un laps de temps en plus de la vidéo normale. Les paramètres vidéo normaux sur le Pixel 6 Pro incluent 30 ou 60 ips, à des résolutions Full HD ou 4K.

Le laps de temps et le ralenti offrent tous deux différentes vitesses.

Dans la vidéo, il existe également des options de stabilisation, qui incluent quelques options avancées. Il y a Locked pour garder la vidéo stable, Active pour quand il y a beaucoup de mouvement, ou il y a Cinematic Pan, qui ralentira les choses pour un panoramique lisse qui a lair professionnel, plutôt quune rotation tremblante de la caméra.

Enfin, il existe certains des anciens modes de Google dans cette dernière option, notamment Panorama et Photo Sphere, qui peuvent assembler des photos avec une précision incroyable. Il y a aussi un accès à Google Lens , mais cette option est intégrée dans lappareil photo, donc si vous le pointez sur un code QR, il offrira le lien ; si vous le pointez sur une série de nombres, il vous les proposera.

Certaines des nouvelles fonctionnalités de lappareil photo ne sont même pas dans lappareil photo, elles sont dans Google Photos .

Il y a un vrai sentiment que Google construit son écosystème autour de Google Photos, offrant des fonctionnalités uniques aux propriétaires de Pixel et aux abonnés Google One . Cest peut-être pour apaiser ceux qui pleurent encore la perte dun stockage illimité de photos.

Google Photos propose désormais quelques nouveaux outils.

Magic Eraser est, comme son nom lindique, un moyen rapide de supprimer des éléments dune photo que vous ne souhaitez peut-être pas. Vous pouvez prendre une photo, puis dans Outils dans Google Photos, vous pouvez louvrir et ranger limage.

Google Photos analysera limage pour voir sil peut détecter quoi que ce soit à supprimer, mais vous pouvez alors simplement tracer votre doigt sur les éléments que vous souhaitez supprimer. Une poubelle dans la rue derrière vous par exemple, ou un poteau indicateur. Vous pouvez même pincer le zoom pour rendre ces suppressions vraiment précises.

Vous navez pas non plus besoin de prendre des photos avec le Pixel 6 Pro pour lutiliser - il fonctionnera avec toutes vos photos.

Face Unblur est conçu pour supprimer ces visages flous lorsque quelquun ne reste pas immobile. Lorsque vous ouvrez Google Photos, vous verrez quil y a un badge dessus pour montrer quil a supprimé le flou.

Il y a beaucoup de choses qui sont familières à propos de lappareil photo Pixel 6 Pro et il y a beaucoup de nouveautés. Nous aimons que Google ait gardé linterface et lexpérience similaires, mais a changé les technologies sous-jacentes.

Certes, il y a beaucoup de choses intelligentes ici, montrant vraiment la fusion de la photographie informatique avec du matériel nouvellement amélioré. Alors que les propriétaires dautres appareils Pixel bénéficieront de certaines de ces technologies, le Pixel 6 Pro est ce nouveau produit phare.

Nous allons étendre cette fonctionnalité avec plus de détails et de nombreux échantillons en ligne avec la publication de notre examen final du Pixel 6 Pro. Restez à lécoute.

