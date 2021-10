Couleurs Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro : voici toutes vos options

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google aime faire une blague avec les noms de ses téléphones. Avec le lancement de la nouvelle gamme Pixel en 2016, Google a utilisé des noms ironiques, comme Very Silver et Quite Black, se moquant de certains fabricants qui utilisaient, très franchement, des noms ridicules pour les couleurs.

La comédie continue avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro , bien que Google soit peut-être un peu plus sérieux cette fois-ci car ces téléphones sont un peu plus sérieux.

Google dit que sur le Pixel 6, il sest inspiré de lhorlogerie et de la joaillerie et vous le verrez en regardant les couleurs et le design.

Voici un aperçu de toutes les options de couleur pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Il y a trois couleurs pour le Google Pixel 6. Vous remarquerez que tous ces modèles ont des cadres noirs et cest une finition mate sur ces cadres.

Stormy Black nest pas complètement noir. En fait, nous dirions que ce nest pas du tout noir, cest gris. La partie inférieure du téléphone est gris foncé, avec un gris plus clair sur le dessus.

Sorta Seafoam sécarte des couleurs normales que vous trouvez sur les téléphones, avec un vert très clair sur la partie inférieure. On dirait que quelquun a pris le Sorta Sage Pixel 5 et est allé un peu plus léger. La partie supérieure est dun jaune pastel. Cest certainement rafraîchissant.

Encore une fois, Google a déjà utilisé certains de ces tons - le Not Pink Pixel 3 vient à lesprit, tout comme le Oh So Orange Pixel 4 . Ici, la section supérieure est ce que vous pourriez immédiatement associer au corail, la section inférieure une teinte plus claire.

Il existe également trois couleurs pour le Pixel 6 Pro - lune est la même, les autres sont différentes. Notez que dans la conception Pro, la section au-dessus de la bosse de la caméra est proportionnellement plus grande. De plus, deux de ces modèles ont des finitions de cadre différentes. Contrairement au Pixel 6 ordinaire, le cadre est poli pour un look plus haut de gamme.

Encore une fois, Stormy Black nest pas noir, cest une fusion de tons gris. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que ce sera la couleur la plus populaire. Le cadre est noir.

Il existe une longue histoire de téléphones blancs célèbres - et Clearly White était une couleur que Google utilisait sur les modèles Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 4. Mais ici, ce nest pas clairement du blanc, car ce Cloudy White apporte un peu de chaleur, avec la partie supérieure légèrement plus foncée, comme un gris nuage. Le cadre ici est en argent, donc il a fière allure.

Sorta Sunny continue les noms légèrement amusants de Google et oui, lassociation de tons chauds donne une sensation ensoleillée aux choses. Lassociation avec un cadre doré fait également ressortir ce téléphone.