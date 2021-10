Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro officiel : Le premier vrai Pixel phare

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a officiellement annoncé les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro , ses nouveaux appareils phares cherchant à attirer les utilisateurs dAndroid et les fans de Google vers la bannière Pixel .

Google propose des appareils Pixel depuis 2016. Souvent très appréciée pour les performances de lappareil photo, cette famille de téléphones a divisé les utilisateurs, ignorant souvent les dernières fonctionnalités ou tendances. Cela ne peut pas être dit des nouveaux appareils qui ressemblent à un changement de direction pour la ligne Pixel.

Sans vergogne phare, les nouveaux modèles ont atteint un certain nombre de points de spécifications pour suivre les dernières tendances, avec le Pixel 6 Pro offrant un écran Quad HD + avec des taux de rafraîchissement adaptatifs jusquà 120 Hz, tout en maintenant les prix bas, en réduisant les goûts dApple et Samsung.

Les deux appareils ont fait lobjet de nombreuses fuites avant le lancement, mais Google lui-même a partagé de nombreuses informations sur ces appareils, allant jusquà diffuser des publicités télévisées pour eux avant le lancement. être familier.

Le Pixel 6 est lenfant daffiche pour Android 12 , lancé sur la dernière version du logiciel de Google et inaugurant une interface utilisateur qui offre une plus grande personnalisation via Material You, tout en élevant les fonctionnalités de sécurité à travers le système dexploitation, permettant aux utilisateurs de voir rapidement des choses comme quand le le micro ou la caméra enregistre - et quelle application lutilise.

Visant à être le smartphone le plus sécurisé de tous les temps, Google a conçu son propre matériel de base, connu sous le nom de Google Tensor , qui intègre le noyau de sécurité Titan M2, tandis quun hub de sécurité et un tableau de bord de confidentialité vous aideront à gérer votre téléphone et votre compte Google.

En plus de ces fonctionnalités, Google proposera 5 ans de mises à jour de sécurité pour les appareils Pixel 6, ainsi que 4 ans de mises à jour du système dexploitation.

Le Pixel 6 dispose dun écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, offrant des taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est protégé avec Gorilla Glass Victus pour une protection contre les rayures.

Le Pixel 6 Pro augmente la taille avec un écran OLED LTPO de 6,7 pouces, offrant un taux de rafraîchissement variable entre 10 et 120 Hz. Il offre une résolution Quad HD+.

En ce qui concerne les caméras, il y a une différence entre les appareils. Les deux ont le même appareil photo principal - un capteur de 50 mégapixels, 1/1,31 pouces avec des pixels de 1,2 m, f/1,85, que les utilisateurs pixellisent pour prendre des images de 12,5 mégapixels par défaut. Google dit que lappareil photo absorbe 150% de lumière en plus que le Pixel 5 .

Les deux ont également le même appareil photo ultra-large, avec un capteur de 12 mégapixels, f/2.2.

Mais le Pixel 6 Pro propose ensuite un téléobjectif de 48 mégapixels, utilisant pour la première fois un objectif plié ou périscope sur un Pixel - et permettant un zoom optique 4x, ou un zoom numérique 20x.

Les nouvelles fonctionnalités de lappareil photo incluent le mode Mouvement pour capturer des objets en mouvement et leur donner une impression de vitesse grâce à un flou sélectif, la possibilité de rendre les visages flous (dans certaines conditions), des outils dédition comme Magic Eraser qui supprimeront les objets indésirables de larrière-plan des images dans Google Application de photos.

Plus important encore, lIA de photographie informatique de Google promet également dêtre plus inclusive, les différents tons de peau étant présentés avec plus de précision, de sorte que la peau plus foncée reste en équilibre, plutôt que de confondre lappareil photo.

Des haut-parleurs stéréo sont proposés, mais il ny a pas de prise casque 3,5 mm. Il y a un USB C pour charger avec une batterie de 4614 mAh dans le Pixel 6 et une batterie de 5003 mAh dans le Pixel 6 Pro. La charge à 30 W filaire est prise en charge, tandis que la charge sans fil est également prise en charge à 21 W sur le Pixel 6 et 23 W sur le Pixel 6 Pro si vous utilisez le chargeur Pixel de deuxième génération, ou à 12 W avec les chargeurs Qi standard .

Le Pixel 6 coûtera à partir de 599 £ / 649 € / 599 $, tandis que le plus grand Pixel 6 Pro coûtera 849 £ / 899 € / 898 $ et les précommandes souvrent immédiatement. Il sera en rayon à partir du 28 octobre.

