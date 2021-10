Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savons que Google prévoit enfin de dévoiler complètement sa gamme de smartphones Pixel 6 de manière imminente, mais un élément dont nous navions pas entendu parler auparavant a peut-être simplement fuité à lavance.

Il sappelle apparemment Pixel Pass, et selon la diapositive de présentation daspect interne que vous pouvez voir ci-dessous, il ressemble pour le monde entier à un plan dadhésion à lécosystème Pixel.

Pixel Pass : Cela semble être un mélange du plan de mise à niveau de liPhone où vous pouvez obtenir un nouveau téléphone chaque année et de labonnement Apple One.



Contient YouTube Premium, Google One, Play Pass, une extension de garantie et est associé à Google Fi. #pixel6 # équipepixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS