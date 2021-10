Google SVP propose daider Apple à amener RCS sur iOS

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le vice-président principal de Google, Hiroshi Lockheimer, sest engagé sur Twitter à aider Apple à apporter RCS à iOS - la nouvelle norme de messagerie de remplacement par SMS par défaut disponible sur tous les téléphones Android à travers le monde aujourdhui.

Au cas où cela ne vous dirait toujours pas, RCS en remplacement du SMS offre une modernisation complète des améliorations à tous les niveaux, apportant des bulles de frappe en direct, des reçus de lecture, des discussions de groupe plus étendues avec support multimédia et une fin en tête-à-tête Cryptage de bout en bout sur tous les smartphones par défaut. Considérez-le comme iMessage pour Android.

Et comme prévu, le seul téléphone qui résiste à la mise en œuvre du RCS est, bien sûr, liPhone.

Mais il na pas à être de cette façon. Apple pourrait amener RCS sur iPhone et créer une nouvelle norme de messagerie tout comme le SMS létait avant lessor diMessage sur iOS et WhatsApp et Facebook Messenger sur Android.

Les discussions de groupe nont pas besoin dêtre interrompues de cette façon. Il existe une solution vraiment claire. Voici une invitation ouverte aux personnes qui peuvent y remédier : nous sommes là pour vous aider. https://t.co/4P6xfsQyT0 – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 7 octobre 2021

Le raisonnement est principalement dû au fait quiMessage et ces bulles de SMS bleues convoitées qui laccompagnent sont lun des atouts les plus importants dApple pour fidéliser les clients dans leur écosystème mobile, en particulier celui des jeunes générations.

Si Apple décide dintégrer RCS en tant que remplacement SMS sur iOS, toutes ces fonctionnalités iMessaging autrefois uniques, comme mentionné ci-dessus, seront standard, que vous ayez un Google Pixel, un Samsung Galaxy ou un iPhone dApple.

En plus de tout cela, RCS propose un cryptage de bout en bout pour les conversations en tête-à-tête, à lopposé de la nature très vulnérable des SMS aux attaques de piratage - quelque chose à considérer si Apple prend au sérieux sa devise qui privilégie la confidentialité.

Pocket-lint a créé un résumé complet de ce quest précisément la messagerie RCS, donc si vous souhaitez vérifier cela, cliquez ici .