Google confirme lévénement de lancement du Pixel 6 le 19 octobre

(Pocket-lint) - Google a officiellement confirmé que ses prochains smartphones, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro , seront annoncés le 19 octobre lors du Google Pixel Fall Launch.

Au cours des dernières années - 2020 étant un peu une exception - Google a eu un lancement en octobre où il a montré ses périphériques matériels. Cest là que les téléphones Pixel sont traditionnellement révélés, aux côtés dune gamme dautres technologies et parfois dautres matériels.

Contrairement à Apple où le secret est la clé avant tout lancement de nouveau produit, Google est plutôt plus laissez-faire sur lensemble.

La société sest manifestée et a confirmé une série de spécifications et de détails précédemment et ne semble pas être troublée par les fuites - au lieu de cela, elle a confirmé certaines rumeurs - notamment en annonçant que le téléphone fonctionnerait sur Tensor , cest une puce maison.

Cela signifie que nous en savons beaucoup plus sur lapparence du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro que pour les autres lancements dappareils, mais il reste encore beaucoup à apprendre.

Google a longtemps adopté lapproche selon laquelle lIA et lapprentissage automatique jouent un rôle énorme dans lévolution des appareils plutôt que du matériel, et il ny a pas dendroit où cela est plus évident que dans les caméras.

Les avancées photographiques récentes sappuient sur la photographie informatique plutôt que sur le matériel - pensez au mode nuit ou au mode portrait - permettant à Google de revenir sur des appareils beaucoup plus anciens, ce que dautres fabricants pourraient être réticents à faire.

Cela signifie que bien que nous sachions tous à quoi ressemblent ces téléphones Pixel, nous ne savons pas tous ce quils feront et quelles fonctionnalités intelligentes dIA Google pourrait annoncer.

Lévénement est prévu pour le 19 octobre et aura lieu à 10h, heure du Pacifique, donc à 18h, heure du Royaume-Uni. On se verra là-bas !