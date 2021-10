Sera-ce à quoi ressemblera le téléphone Pixel pliable ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Pixel 6 de Google na pas encore été lancé, et pourtant, de nombreuses rumeurs ont germé au cours de la dernière année affirmant que la filiale Alphabet travaille sur un modèle pliable sous la bannière Pixel.

Bien quil ny ait presque aucune preuve directe en dehors des dépôts de brevets - ce que l histoire nous dit est un arbitre sans fondement pour déterminer si une entreprise travaille réellement sur une technologie ou non - le mot continue de se répandre que nous pourrions voir le lancement du premier de lentreprise - génération pliable dès fin 2021.

Notre preuve la plus décisive vient des noms de code repérés dans le code source dAndroid , qui semblent faire référence à des modèles dappareils que les experts ne peuvent attribuer quà un pliable inédit.

Étant donné que la fin de lannée approche à grands pas et que Google na toujours pas révélé la date de vente officielle du prochain Pixel, la société annonçant un smartphone pliable de manière surprise lors de lévénement principal du Pixel 6 en ferait certainement le choc technologique grand public de lannée.

Les nouveaux rendus de lartiste conceptuel Waqar Khan nous donnent maintenant un premier aperçu de ce qui pourrait arriver.

Conçu de la même manière que le Galaxy Z Fold 3 plutôt que le Flip 3 apparemment plus populaire, le Pixel pliable fictif mesure 7,6 pouces lorsquil est ouvert et dispose dun écran étroit mais pleine taille sur le devant lorsquil est fermé.

Il partage le nouveau système de module de caméra identique que Google a si hardiment vanté depuis quil a confirmé lexistence du Pixel 6 en août et abrite deux découpes de caméra frontales perforées à la fois sur lécran avant et sur une unité intérieure plus grande.

Voici un aperçu des rendus.

En ce qui concerne les prix, il ny a pas encore dindication officielle sur ce à quoi sattendre, mais si les autres smartphones pliables sur le marché sont une indication, ne vous attendez pas à ce quil coûte moins de 1 600 $ / 1 500 £.

