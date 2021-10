Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé aujourdhui sur son blog Android Developer que le dernier système dexploitation de la société, Android 12 , verra sa source poussée vers le projet Android Open Source (AOSP), ce qui signifie quil est officiellement considéré comme rendu public à compter daujourdhui.

Android 12 est disponible depuis mai, mais vous auriez eu besoin dun Pixel 3 ou dune version plus récente pour lessayer à laide du programme bêta dAndroid .

Quant à savoir quand les premiers appareils recevront la mise à jour, Google indique que les téléphones Pixel éligibles verront Android 12 dans «les prochaines semaines», avec des modèles phares de la gamme Galaxy de Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo et Xiaomi pour plus tard en 2021. .

Android 12 est lancé avec une gamme de nouvelles fonctionnalités majeures, y compris lune des révisions visuelles les plus radicales de linterface utilisateur Android depuis des années. Google le surnomme Material You, et cest un nouveau langage de conception qui, espère-t-il, servira de modèle à toutes les futures refontes dapplications Android à lavenir.

Il y a également des changements majeurs dans le système de notification, la conception des widgets et les contrôles de confidentialité avec des indicateurs de caméra et de microphone, ce qui apporte une petite partie diOS à la dernière version dAndroid.

Pocket-lint a généré un tour dhorizon complet de toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles dans Android 12, que vous pouvez lire ici .