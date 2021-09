Fuite des prix et de la date de sortie de Google Pixel 6

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Google Pixel 6 et 6 Pro ont beaucoup fui au cours des derniers mois, Google lui-même étant même entré dans laction en publiant des images officielles de larrière des téléphones, ainsi que des détails sur le chipset à lintérieur et des vidéos teaser.

La dernière fuite nous indique cependant combien nous pouvons nous attendre à payer pour les prochains téléphones phares de Google, tout en soutenant les rumeurs précédentes sur le moment où nous pouvons nous attendre à ce que les appareils soient lancés.

Selon YouTuber Brandon Lee (@thisistechtoday), via Gadgets 360 , le Google Pixel 6 serait au prix de 649 €, soit environ 555 £ au Royaume-Uni et environ 770 $ aux États-Unis. Le Google Pixel 6 Pro, quant à lui, coûterait environ 899 €, soit environ 770 £ au Royaume-Uni et environ 1065 $ aux États-Unis.

Lee a également déclaré que ses sources ont affirmé que le Pixel 6 ordinaire serait disponible dans les options de couleur Carbon et Fog, sans toutefois mentionner les noms de couleur pour le modèle Pro.

En termes de date de sortie, le 19 octobre est de nouveau apparu sur la base des sources de Lee, avec une date de mise en vente le 28 octobre. Rien dofficiel nest encore confirmé, bien que cette date ait été mentionnée à plusieurs reprises à partir de sources multiples.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Google Pixel 6 dans notre article séparé . Nous avons également une fonctionnalité détaillant tout ce que nous savons jusquà présent sur le Pixel 6 Pro .