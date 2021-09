Fonctionnalités de lappareil photo Google Pixel 6 détaillées dans la fuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google devrait annoncer les Pixel 6 et Pixel 6 Pro en octobre et bien que la société ait déjà officiellement dévoilé plusieurs éléments des appareils, une fuite récente offre plus dinformations sur les fonctionnalités de lappareil photo.

Un rapport sur les développeurs XDA propose des informations basées sur une version interne non publiée de lapplication Google Camera, ainsi que des informations et des informations provenant dune source anonyme.

Selon le rapport, le Google Pixel 6 Pro pourrait avoir une caméra frontale ultra grand angle qui pourrait offrir deux niveaux de zoom prédéfinis de 0,7X et 1,0X.

Une série dautres fonctionnalités de lappareil photo ont également été détaillées dans le rapport, y compris quelque chose appelé « suisse », qui serait lié à une fonctionnalité appelée « gomme magique ». Bien quil ne soit pas encore clair ce que fait la fonctionnalité, il y a des spéculations selon lesquelles cela pourrait permettre aux utilisateurs de supprimer des objets ou des personnes après une prise de vue.

Les autres fonctionnalités mentionnées dans le rapport incluent Face Deblur - qui est censé prendre plusieurs images du capteur principal et les combiner en une seule image HDR, tout en utilisant également le capteur ultra grand angle pour capturer des images plus précises en même temps.

Il existe une fonction "Flou de mouvement" qui ajoute des "effets de flou créatifs à vos photos", tandis quune fonction "Mode bébé" est supposée être capable de reconnaître automatiquement quand un bébé joue et prend une photo.

Bien sûr, rien nest encore officiel, il se peut donc que certaines de ces fonctionnalités de lappareil photo napparaissent pas immédiatement sur le Pixel 6 - ou bien sûr pas du tout. Vous pouvez lire toutes les rumeurs concernant le Pixel 6 dans notre article séparé , et nous avons également un article sur le Pixel 6 Pro .

