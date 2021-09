Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a publié un nouvel article sur son blog détaillant aujourdhui une série de nouvelles fonctionnalités daccessibilité remarquables qui seront bientôt disponibles sur tous les téléphones Android.

Dans le même temps, la société a également annoncé que, tout comme Tesla, les jeux vidéo seront bientôt disponibles sur tous les systèmes Android Auto. Il va sans dire que le jeu dans votre voiture est quelque chose qui ne pourra être activé que lorsque le véhicule est en stationnement.

Cependant, conformément au nouvel ensemble de fonctionnalités daccessibilité remarquables à venir bientôt sur Android, Google annonce deux innovations majeures, baptisées Camera Switches et Project Activate, qui devraient énormément aider la communauté des personnes handicapées à utiliser plus efficacement leurs téléphones de manière naturelle, facile à utiliser. manière de contrôle.

Cette courte démonstration vidéo partagée par Google lexplique le mieux, mais au cas où vous ne pourriez pas la regarder, nous ferons de notre mieux pour vous lexpliquer.

Fondamentalement, vous pourrez configurer la caméra frontale de votre appareil pour reconnaître une expression faciale que vous faites et utiliser Project Activate pour déclencher votre expression afin de faire quelque chose sur votre téléphone.

Par exemple, disons que vous haussez les sourcils, vous pouvez le configurer pour que votre téléphone ouvre lappareil photo ou vous indique la météo - nimporte quoi, vraiment.

Dans la même veine, la société a également annoncé quelle apporterait la reconnaissance de lécriture manuscrite à son application Lookout, qui, au cas où vous ne le sauriez pas, utilise lappareil photo pour numériser et lire le texte à voix haute. Autre nouveauté, lidentification des billets en euros et en roupies indiennes dans la même application, ce qui devrait être une formidable aubaine pour les malvoyants.

Dautres petits détails incluent la possibilité de protéger par mot de passe des photos spécifiques (une fonctionnalité auparavant exclusive aux appareils Google Pixel) et la possibilité de contrôler votre téléviseur à partir de votre téléphone - quelque chose qui est offert sur les appareils iOS et Apple TV depuis des années.

Et enfin, peut-être lune des annonces les plus uniques de cette année, est ce que Google appelle Emoji Kitchen - une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de combiner certains emojis pour en créer un tout nouveau. Dans le même Google fournit, vous pouvez combiner lemoji de hibou et lemoji de visage riant qui pleure pour créer un hibou qui pleure. Plutôt chouette, hein ?

Consultez larticle de blog complet de Google couvrant toutes les annonces ici .

