Potentiel pliable Pixel nommé Jumbojack apparaît dans le code

(Pocket-lint) - Des détails sur un deuxième appareil Pixel pliable ont été découverts dans les détails des futures versions dAndroid, en particulier une mise à jour logicielle à mi-cycle qui pourrait ajouter des fonctionnalités pour les téléphones pliables.

Nous entendons depuis longtemps parler du travail de Google sur un téléphone pliable sous le nom de code Passport . On a toujours pensé quil sagissait dun appareil similaire au Samsung Galaxy Z Fold . Bien que peu de choses aient été confirmées, à part le nom de code Passport apparaissant de temps en temps, nous avons construit une assez bonne image de cet appareil.

Le Jumbojack pourrait potentiellement être un deuxième appareil de pliage. Sur la base des données recueillies par 9to5Google, Jumbojack est déjà apparu dans la documentation, 9to5Google spéculant que le nom pourrait faire référence aux cheeseburgers Jack in the Box.

Cela en soi pourrait être un indice de conception, le hamburger ressemblant davantage au Samsung Galaxy Z Flip - il pourrait donc sagir dun format différent de celui de lappareil Passport que nous suivions auparavant.

Pour plus de détails dans le code, suggérez quil y aura une prise en charge dun certain nombre de positions décran différentes, avec une fonctionnalité décran partagé, quelque chose que Samsung a poussé dans ses téléphones pliables.

Lémergence dun nouveau téléphone pliable ne devrait pas être une surprise. Les entreprises technologiques ont souvent un certain nombre dappareils expérimentaux et avec la croissance des téléphones pliables, il va y avoir un large éventail de prototypes et dappareils de référence en circulation - sans confirmation que lun dentre eux sera réellement lancé.

Dune part, Google pourrait travailler sur sa gamme dappareils de sortie, dautre part, il pourrait simplement utiliser une variété dappareils pour affiner Android afin de prendre en charge les appareils provenant dautres fabricants.

Ce que nous savons avec certitude, cest que Google annoncera bientôt la famille Pixel 6 . On ne sait pas si nous verrons une incursion dans les téléphones pliables en même temps. Pour nous, cela semble peu probable - bien quun appareil Pixel pliable ait été initialement annoncé pour un début au quatrième trimestre 2021, labsence de fuites concrètes suggère que cela est peu probable.