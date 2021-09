Android 12 pourrait être lancé le 4 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine mise à jour majeure du système dexploitation pour smartphone de Google - Android 12 - est dans sa phase finale de version bêta publique et devrait être lancée le 4 octobre.

Selon Mishaal Rahman, rédacteur en chef de XDA, Google prévoit de publier lAOSP (Android Open Source Project) aux fabricants ce jour-là, ce qui suggère que cest à ce moment-là quil pourrait être rendu public.

Le timing serait certainement logique étant donné que chaque version de la bêta publique est sortie environ un mois après la précédente. Et avec le cinquième et dernier atterrissage bêta le 8 septembre, ce serait un calendrier similaire au calendrier de lété.

La mise à jour stable dAndroid 12 pourrait être publiée le 4 octobre, car cest à cette date que Google prévoit de la publier sur AOSP. Cette date de sortie provisoire a également été mentionnée par un 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0 – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 12 septembre 2021

La dernière version dAndroid de Google est sans aucun doute le plus grand changement apporté à Android depuis des années, avec une interface graphique extrêmement différente avec des options de personnalisation beaucoup plus approfondies et un nouveau langage de conception appelé « Material You ».

Le nouveau logiciel a des widgets repensés, une option de thème qui ajuste automatiquement vos couleurs en fonction de votre fond décran, un nouveau mode à une main et un meilleur tableau de bord de confidentialité.

On sattendait à ce que le logiciel public final tombe à un moment donné vers la fin du mois de septembre, et ce sera certainement le logiciel qui sera livré sur la prochaine série de téléphones Pixel 6 lorsquil arrivera bientôt.

Si vous avez retardé linstallation de la version bêta publique sur votre téléphone Pixel - car cest votre pilote quotidien - prenez ceci comme rappel que le nouveau logiciel vous arrivera bientôt.