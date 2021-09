Comment utiliser le nouveau mode à une main dAndroid 12

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Android 12 est livré avec toute une série de modifications apportées à linterface et aux fonctionnalités. Lun des plus utiles est un nouveau mode à une main. Cest vraiment simple et utile.

Contrairement à certaines solutions à une main précédentes qui réduisaient essentiellement linterface du téléphone à une mini version dans le coin, celle-ci adopte une approche plus proche de liPhone et fait descendre le contenu du haut de lécran. Fondamentalement, il suffit de rapprocher les bits difficiles à atteindre, ce qui les rend beaucoup plus faciles daccès.

Pour savoir comment lutiliser, il vous suffit de suivre notre vidéo ou nos instructions écrites ci-dessous :

Recherchez "Mode à une main" dans Paramètres

Ou allez dans Paramètres > Système > Gestes > Mode à une main

Maintenant, activez-le

Votre première étape pour lutiliser consiste à trouver la bascule dans le menu des paramètres. Le moyen le plus rapide dy accéder consiste simplement à rechercher "Mode à une main" dans le champ de recherche en haut de lécran des paramètres. Vous pouvez également le trouver en ouvrant les paramètres, en allant dans système> gestes, puis en appuyant sur "Mode à une main".

Activez le commutateur à côté de « Utiliser le mode à une main », puis, par défaut, lorsque vous glissez rapidement vers le bas près du bas de lécran, le haut de lécran sabaisse. De cette façon, vos boutons et commandes qui pourraient être en haut de lécran.

Pour quitter, balayez simplement du bas vers le haut ou appuyez sur lespace vide en haut de lécran. Ou, si vous attendez environ 8 secondes, il se remettra en marche.

Appuyez sur "Afficher les notifications"

Si vous préférez que cette action fasse plutôt tomber les notifications, vous pouvez sélectionner "Afficher les notifications" au lieu de loption "Tirer lécran pour atteindre". Maintenant, si vous glissez en bas, les notifications et les vignettes de paramètres rapides saffichent.

Bien que vous puissiez déjà faire glisser vers le bas sur lécran daccueil pour afficher des notifications, le fait de lactiver dans ce mode à une main signifie que vous pouvez faire glisser les notifications du bas de lécran quelle que soit lapplication dans laquelle vous vous trouvez, et cela pourrait être utile pour tu.

Activez le "Raccourci du mode à une main"

Appuyez sur le bouton à lécran pour activer le mode à une main

Il est également possible dutiliser un raccourci différent pour activer le mode à une main. Revenez donc à lécran du mode à une main et basculez le commutateur en bas à côté de "Raccourci du mode à une main".

Par défaut, il ajoute un bouton daccessibilité à lécran. Cela ressemble à un pouce planant au-dessus dun téléphone. Maintenant, lorsque vous appuyez dessus, il activera la fonction à une main que vous avez sélectionnée.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 10 Septembre 2021

Si vous appuyez sur létiquette "Raccourci du mode à une main", vous pouvez également choisir de lactiver lorsque vous maintenez enfoncés les deux boutons de volume. Il sagit cependant dune fonctionnalité daccessibilité qui ne vaut vraiment la peine que si vous en avez besoin pour fonctionner de cette façon. En fait, la première fois que vous essayez de lactiver, il vous avertira quil modifie certaines des actions par défaut des boutons de volume.

Vous en saurez plus sur Android 12 dans notre fonctionnalité dédiée qui passe en revue tous les changements importants apportés au nouveau système dexploitation de Google.