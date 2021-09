Google Pixel 6 pourrait être annoncé le 19 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourraient être annoncés le 19 octobre, date prévue pour louverture des précommandes sur les appareils.

Les détails, selon des sources parlant à Front Page Tech, le site Web du leaker Jon Prosser, suggèrent que la vente au détail générale ouvrira sur les nouveaux appareils le 28 octobre.

Google devrait annoncer les modèles Pixel 6 et Pixel 6 Pro lors dun événement Made by Google. Lévénement annuel est généralement utilisé pour présenter le propre matériel de Google, tels que les appareils Pixel, Chromecast et Nest.

En 2020, Google a ignoré lévénement et le cycle de lancement na pas été planifié de manière trop fluide, mais la date du 19 octobre correspond à la fenêtre de lancement habituelle que Google utilise - en 2019, elle a eu lieu le 15 octobre, en 2018, elle sest tenue le 9 octobre, dans chaque cas un mardi.

Google a déjà confirmé les détails concernant les nouveaux téléphones Pixel. Après avoir sorti le Pixel 5a 5G aux États-Unis et au Japon, le Pixel 6 a une plus grande anticipation en tant quappareil phare pour une sortie mondiale.

Le grand retourneur de tête est la conception, avec une barre de caméra qui sétend juste à larrière du téléphone.

Le Pixel 6 Pro sera le plus gros appareil, avec une triple caméra, tandis que le Pixel 6 ordinaire aura une double caméra. Vous pouvez voir une comparaison du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro ici.

Google a également confirmé que le nouvel appareil sera alimenté par sa propre conception de matériel de base, connu sous le nom de Google Tensor.

Nous sommes sûrs quil y aura beaucoup plus de fuites avant le jour du lancement, mais il y a beaucoup denthousiasme à propos de ce qui ressemble à un changement de direction pour les smartphones de Google .