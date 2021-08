Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine mise à jour majeure de Google pour Android, appelée Android 12, est attendue sous peu et apportera plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment un nouveau système de rotation automatique qui repose sur la détection des visages pour fonctionner. Bien quil ne sagisse pas dune fonctionnalité époustouflante, il est toujours assez impressionnant à utiliser. Voici comment.

Avec Android 12, Google a mis au point un moyen unique de contrôler le moment où votre écran bascule automatiquement entre lorientation verticale et horizontale. Fondamentalement, au lieu dutiliser laccéléromètre de votre téléphone pour déterminer comment vous tenez un appareil Android afin quil puisse faire pivoter votre écran, Android 12 utilisera la caméra frontale de votre appareil. Le logiciel pourra voir comment votre visage est positionné et peut sassurer que lécran est parfaitement aligné pour vous.

Combien de fois vous êtes-vous allongé en tenant votre téléphone sur le côté ou en biais, puis lécran est passé en mode paysage alors quen réalité vous vouliez le mode portrait ? Cest ennuyeux, et pour la plupart des gens, cela les oblige à désactiver la rotation automatique. Mais parce que le nouveau système dAndroid 12 utilise la détection de visage pour repérer votre visage et sa position - idéalement, il est plus précis pour déterminer comment vous utilisez et tenez votre appareil avant de changer de rotation.

Les étapes ci-dessous fonctionnent dans la version bêta existante dAndroid 12 sur les téléphones Pixel. On ne sait pas sil arrivera à la version finale dAndroid 12 pour les consommateurs, et encore moins sil fonctionnera bien avec dautres appareils et applications tierces des développeurs. Restez à lécoute de notre guide détaillé sur Android 12 pour les dernières informations.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 24 Août 2021

Sur votre appareil Android 12 déverrouillé, balayez deux fois vers le bas depuis le haut de votre écran. Appuyez sur licône Paramètres (en forme dengrenage) dans le coin du panneau Paramètres rapides. Appuyez sur « Afficher ». Faites défiler jusquà ce que vous voyiez « rotation automatique de lécran », puis appuyez dessus. Activez « Utiliser la rotation automatique », puis « Activer la détection des visages ». Cela activera la nouvelle fonction de rotation automatique dAndroid 12 avec détection de visage. Une fois que vous avez activé la détection des visages, vous êtes prêt.

Découvrez comment obtenir la version bêta dAndroid 12 ici.