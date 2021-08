Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a une longue histoire de sortie puis dabandon de bon nombre de ses produits et services, et avec la sortie récente du Pixel 5a 5G , la société reste fidèle à ses racines en annonçant déjà larrêt du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G moins plus dun an après leurs révélations respectives.

Dans une déclaration fournie à Digital Trends , Google indique que même si linventaire des deux appareils retirés sera toujours disponible pour le moment, la société na pas lintention de réapprovisionner les étagères des magasins avec eux. Naturellement, Google espère que les clients passeront au Pixel 5a 5G, notamment amélioré et moins cher.

"Avec nos prévisions actuelles, nous nous attendons à ce que Google Store aux États-Unis vende les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 dans les semaines à venir après le lancement du Pixel 5a (5G)", a déclaré un employé de Google à Digital Trends.

Il y a quelques jours à peine, nous avons couvert toutes les différences entre le Pixel 5, le Pixel 4a 5G et le nouveau Pixel 5a 5G. Si cela vous intéresse, cliquez ici .

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 21 Août 2021

Fait intéressant, Google nabandonnera pas le Pixel 4a standard avec uniquement un service cellulaire 4G, car la société espère loffrir comme option dentrée de gamme ultra-budgétaire dans les pays développés et en développement.

Avec les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro attendus au coin de la rue pour le lancement en octobre, Google libère clairement de lespace dinventaire pour la sortie de ce qui doit sûrement être la refonte la plus drastique de lentreprise au sein de la série Pixel à ce jour - du moins, avant un Pixel Fold est révélé , cest-à-dire.

squirrel_widget_5847853

Pour notre couverture complète et des informations sur les prochains Pixel 6 et Pixel 6 Pro, appuyez ici.