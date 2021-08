Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a présenté un autre appareil Pixel à faible coût . Appelé "Pixel 5a avec 5G", il fait suite au Pixel 4a qui a fait ses débuts lannée dernière.

Il coûte 449 $, ce qui le rend 100 $ plus cher que le prix de lancement du Pixel 4a (bien que cela puisse être régulièrement trouvé pour 300 $ ou moins aux États-Unis maintenant). Pour référence, lappareil économique dApple, l iPhone SE , est de 399 $. Il existe également l iPhone 12 mini à 699 $ dApple avec prise en charge de la 5G.

Le Pixel 5a offre une connectivité 5G mmWave et inférieure à 6 GHz. Il contient également un écran perforé de 6,3 pouces avec plus despace décran que le Pixel 4a. Les autres fonctionnalités du Pixel 5a incluent la résistance à leau IP67, une configuration à double caméra avec des objectifs larges et ultra-larges, une batterie de 4 620 mAh, 6 Go de RAM et une puce Qualcomm Snapdragon 765G. Google vend également le Pixel 5a avec un adaptateur de charge rapide de 18 W.

Cependant, le Pixel 5a sera le dernier téléphone Pixel à inclure un chargeur (via The Verge ). Cela signifie que le prochain Pixel 6 ne sera pas livré avec. Gardez à lesprit quApple a cessé dinclure un chargeur 5W avec ‌iPhone‌ lannée dernière.

Pour en savoir plus sur le Pixel 5a, consultez notre guide détaillé ici .

Vous pouvez également voir comment le Pixel 5a se compare au Pixel 4a ici.