Fuite des composants du Google Pixel 5a, lancement le 17 août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Pixel 5a 5G de Google serait le prochain téléphone de la société, devant les Pixel 6 et 6 Pro confirmés, attendus en octobre.

Il y a eu un certain nombre de fuites autour du Pixel 5a 5G, bien que la plus récente suggère une date de lancement le 17 août et confirme les rumeurs de conception précédentes.

Une source dAndroid Police a partagé certaines images des composants du Pixel 5a, qui auraient été envoyées à des ateliers de réparation avant le lancement apparemment imminent. Les images prennent en charge les rendus divulgués de lappareil Pixel de milieu de gamme, montrant un design similaire au Pixel 5 avec un boîtier de caméra carré dans le coin supérieur gauche et un capteur dempreintes digitales physique.

Android Police

Il semble y avoir un bouton dalimentation nervuré - ce qui semble être la différence la plus notable - et il y a un espace pour la prise casque. Les images soutiennent également la rumeur dune batterie de 4680 mAh, qui serait la plus grande batterie à ce jour dans un appareil Pixel.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 16 Août 2021

Selon la source dAndroid Police, le Pixel 5a 5G a une finition légèrement plus caoutchouteuse que les appareils Pixel précédents et il sera lancé le 17 août.

Des rapports précédents ont affirmé que le Pixel 5a 5G serait disponible à partir du 26 août aux États-Unis et au Japon. Il fonctionnerait sur le Qualcomm Snapdragon 765G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La caméra arrière serait la même que celle du Pixel 5 et lécran serait un écran Full HD+ de 6,4 pouces avec une caméra perforée dans le coin supérieur gauche.

Pour linstant, rien nest officiel mais le 17 août cest très bientôt donc si cette rumeur est vraie, on le saura bien assez tôt.