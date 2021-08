Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a peut-être le choc technologique de lannée dans ses manches, et une série de nouveaux rapports semble ajouter beaucoup plus de crédibilité à cette idée. Selon plusieurs sources, Google prévoit dannoncer le tout premier smartphone Pixel pliable de la société, et cela pourrait expliquer pourquoi la société a été si inhabituellement désireuse de présenter la ligne Pixel 6 des mois avant son lancement.

Lexpert et analyste de la chaîne dapprovisionnement daffichage, Ross Young, fait régulièrement des prédictions sur les futurs produits et, selon AppleTrack, il a une note de précision parfaite de 100% en ce qui concerne ses rumeurs. Récemment, il a tweeté que les utilisateurs devraient sattendre à voir un « Pixel Fold » dici la fin de 2021.

Pixel Fold arrivera en premier fin 2021... – Ross Young (@DSCCRoss) 7 juin 2021

Droit au but, hein ?

BGR note également que des chuchotements provenant de fournisseurs coréens semblent indiquer que Google commande des écrans OLED et du verre UTG - qui est le nom que Samsung utilise pour ses écrans flexibles comme on le voit sur le Galaxy Z Fold et le Flip 3.

Maintenant, peut-être que la preuve la plus accablante pour corroborer lexistence du Pixel Fold vient directement dAndroid 12, car les références dans le code semblent mentionner un appareil avec un nom de code surnommé "Passport", quelque chose que beaucoup dans la communauté Google pensent être un surnom dun Pixel pliable. Pour le contexte, Oriole et Raven seraient Pixel 6 et Pixel 6 Pro , tandis que le "Slider" reste inconnu. Pixel enroulable, ça vous tente ?

Oriole, Raven, Passport, "Slider" sont 4 appareils sur 5 qui ont un modem référencé comme "g5123b". Le modem Samsung Exynos ("shannon") le plus récent est le 5123A. Je ne peux pas confirmer le dernier pour le moment. – cstark27 (@Cstark_27) 11 août 2021

Habituellement, les informations de pré-version de Pixel fuient plus rapidement quun aquarium cassé, mais cette année, cest Google qui a pris le contrôle total des informations et des images marketing soigneusement conservées des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le Pixel Fold sera-t-il le choc pour le monde de la technologie, il semble quil pourrait lêtre ?

Découvrez toute notre couverture du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro ici .

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 13 Août 2021