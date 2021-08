Lindice Google Pixel 6 révèle que le système de caméra pourrait comporter un capteur 50MP fabriqué par Samsung

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un démontage de lapplication Google Camera a laissé entendre que le Pixel 6 comportera un capteur de 50 mégapixels développé par Samsung.

Parallèlement à Android 12 Beta 4, lapplication Google Camera a également été propulsée vers la version 8.3.252, qui a révélé des détails potentiellement sismiques sur le système de caméra du futur smartphone .

Comme détaillé par un modder Google Camera sur Twitter, et illustré ci-dessous, une ligne de code dans lapplication fait référence à la fois à « P21 » (abréviation de Google pour la série Pixel 6) et à « GN1 ». Ce dernier est le numéro de modèle, pense-t-on, du capteur de caméra ISOCELL GN1 dévoilé par Samsung lannée dernière.

Si le lien dans le code fait bien référence à ce quil apparaît, cela représenterait un très grand bond en avant à la fois en pixels et en taille de capteur par rapport au Sony IMX363 qui figurait sur le Pixel 5.

Non seulement le capteur Samsung est trois fois plus grand, mesurant 12,21 mm, mais la densité de 50 MP dépasse également de loin la combinaison 12,2 MP et 16 MP de la caméra arrière de lannée dernière.

Le capteur Samsung na jusquà présent été utilisé que sur des appareils de Vivo, Tecno et Meizu, et le traitement dimage basé sur lIA de Google dépasse de loin ce dont ces entreprises se sont montrées capables, il est donc difficile de savoir à quel point cela représenterait un grand saut. pour la gamme Pixel.

Sur le papier cependant, un matériel de capteur plus puissant - qui est réputé pour produire une mise au point automatique plus rapide et une meilleure photographie en basse lumière - combiné aux prouesses de lappareil photo de Google semblerait être une combinaison mortelle.

Comme nous le savons, ce capteur dappareil photo Samsung nest peut-être pas la seule chose que Google empruntera au géant de la technologie coréen pour son nouveau produit phare. La semaine dernière, des rumeurs suggéraient que Google Tensor serait une variante de Samsung Exynos.

Restez à lécoute pour plus dinformations à lapproche de la sortie complète de Pixel 6.

