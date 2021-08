Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google pourrait être à quelques jours ou semaines du déploiement officiel dAndroid 12, sa prochaine mise à jour majeure du système dexploitation mobile Android.

La société a publié la quatrième version bêta dAndroid 12 . Il manque de nouvelles fonctionnalités majeures, mais il a atteint la stabilité de la plate-forme, ce qui est une étape importante qui suggère que le développement du système dexploitation est presque terminé. Google a déclaré en mars quil espérait atteindre la stabilité de la plate-forme en août et que la dernière version bêta publique sortirait en août. Ajoutez tout cela et une version officielle dAndroid 12 pourrait arriver ce mois-ci ou peut-être bientôt.

Noublions pas non plus que, bien que Google ait récemment offert les premiers détails officiels sur le Pixel 6 , la société se prépare également à sortir le Pixel 5a cet été. Des fuites suggèrent que le téléphone sera un Pixel 4a 5G remanié, et Jon Prosser de Front Page Tech pense même que Google lancera lappareil économique le 26 août 2021 pour 450 $. Google lui-même a déclaré que le Pixel 5a "sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon".

Honnêtement, il serait logique que Google aligne un lancement matériel avec le déploiement officiel dAndroid 12 cet été. Mais seul le temps le dira.

