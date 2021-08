Tarification, date de sortie et fuite des spécifications de Google Pixel 5a

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a récemment confirmé certains détails concernant le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro qui devraient sortir plus tard cette année, bien quil nait pas fourni dautres détails concernant le Pixel 5a , qui a également été confirmé comme à venir.

Le Pixel 5a nest lancé quaux États-Unis et au Japon - comme précédemment révélé par Google lui-même - bien quune fuite récente nous ait donné une indication de la date de son lancement, de son coût et de certaines des spécifications quil offrira.

Selon Jon Prosser - qui a un palmarès moyen mais a été lun des premiers à révéler la refonte du Pixel 6 - le Pixel 5a sera lancé le 26 août et ceux des États-Unis et du Japon ne pourront acheter que la mi- appareil à distance en ligne ou dans les Google Stores. On prétend que le Pixel 5a comportera lappareil photo du Pixel 5 et coûtera 450 $ aux États-Unis.

Les autres spécifications répertoriées par Prosser incluent un écran de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement forcé de 90 Hz, Qualcomm Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et aucune charge sans fil . Il offrirait une résistance à leau et à la poussière IPX7 , une prise casque et une batterie de 4650 mAh.

Pour linstant, rien nest officiel, bien que Google ait précédemment déclaré que le Pixel 5a serait "annoncé conformément au lancement du téléphone de la série A de lannée dernière". Le Pixel 4a est sorti en août 2020, donc le 26 août 2021 pour le Pixel 5a est certainement plausible. Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Pixel 5a dans notre article séparé.