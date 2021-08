Quest-ce que Google Tensor et quels appareils alimente-t-il ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a récemment confirmé les Pixel 6 et Pixel 6 Pro , et sest concentré sur le nouveau système sur puce (SoC) à lintérieur des téléphones à venir. Appelé Tensor SoC, il tire son nom des Tensor Processing Units (TPU) que Google utilise dans ses centres de données. Voici ce que vous devez savoir sur Tensor.

Tensor est le SoC interne de Google. Ce nest pas un seul processeur. Auparavant, Google sappuyait sur des processeurs Qualcomm, comme la plupart des autres appareils Android aux États-Unis. À léchelle mondiale, cependant, il existe plus de variations, Samsung, MediaTek et Huawei produisant tous des puces pour les téléphones Android.

Gardez à lesprit quApple possède son propre silicium interne, la gamme de puces A-Series. Cela ne signifie pas que Tensor et la série A dApple sont équivalents - Tensor est un système sur puce utilisant un mélange de composants que Google a conçus ou sous licence. Cest peut-être pour cette raison que Google passe tant de temps à marteler les avantages de lintelligence artificielle et de lapprentissage automatique de Tensor, plutôt que de discuter de détails sur le CPU, le GPU et la RAM.

Ces composants ont un impact sur la vitesse dimpression dun téléphone, la durée de vie de la batterie, la connectivité cellulaire, etc. Il existe également des coprocesseurs qui gèrent des tâches dédiées telles que le traitement dimages ou la sécurité. Google a de lexpérience dans ces domaines : les puces Pixel Visual Core et Titan M, respectivement, sont toutes deux apparues dans les téléphones précédents. Et noubliez pas que Google fabrique également des unités de traitement tensoriel pour ses serveurs depuis des années.

Mais Google Tensor marque la première fois que Google introduit un TPU mobile spécifiquement pour un téléphone.

Google propose déjà à la presse des démonstrations de ce que le nouveau TPU de Tensor peut faire dans le Pixel 6. Par exemple, il utilise lapprentissage automatique pour améliorer les photos. Dans une démo, Google aurait montré une photo floue dun enfant, mais après avoir parcouru le TPU de Tensor, le visage du tout-petit est apparu plus net. Dans une autre démo, la fonction de sous-titrage automatique sur lappareil de Pixel traduit la langue rapidement et avec précision dans une vidéo en cours de lecture du français vers langlais en temps réel.

En plus du TPU, le Pixel 6 contient une nouvelle version de la puce de sécurité Titan M de Google. Dans larticle de blog annonçant le Pixel 6, Google a affirmé qu"avec le nouveau noyau de sécurité de Tensor et Titan M2, Pixel 6 aura le plus de couches de sécurité matérielle dans nimporte quel téléphone".

Cela fait cinq ans que Google a commencé à fabriquer des téléphones Pixel, mais on se demande encore souvent si le matériel est sérieux. Google a déclaré avoir commencé à travailler sur le silicium Tensor il y a quatre ans (à peu près au moment où il a annoncé son intention dacheter la division de matériel téléphonique de HTC ). Nous pensons quavec tous les principaux concurrents de Google acquérant de lexpérience dans la fabrication de leur propre silicium en interne, Google voulait prouver que la gamme Pixel nest pas seulement un projet de passe-temps pour elle.

Mais Google a également beaucoup parlé de la façon dont les limitations informatiques lont inspiré pour créer Tensor. "Nous avons entrepris de créer une plate-forme technologique conçue pour le mobile qui nous a permis dapporter notre IA et notre apprentissage automatique (ML) les plus innovants à nos utilisateurs de Pixel", a déclaré Google dans un article de blog annonçant le Pixel 6. "Nous avons décidé de créer notre propre System on a Chip. . . Tensor a été conçu pour la façon dont les gens utilisent leurs téléphones aujourdhui et comment les gens les utiliseront à lavenir".

La société a expliqué que, de plus en plus, de plus en plus de fonctionnalités de smartphone sont alimentées par lIA et le ML. Tensor débloquera non seulement des ressources informatiques pour ces tâches, mais il peut également aider à fournir de nouvelles expériences spécifiques aux utilisateurs de Pixel, quil sagisse dun système de caméra remanié ou de reconnaissance vocale.

Le point fort de Tensor est quil peut traiter les modèles dIA et de ML les plus puissants de Google directement sur #Pixel6 .



Vous verrez une expérience transformée pour lappareil photo, la reconnaissance vocale et de nombreuses autres fonctionnalités du Pixel 6.



(6/13) – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 2 août 2021

Tensor semble être conçu par Google. Mais on ne sait pas encore si Google fabrique lui-même tous les composants internes - tels que le processeur, le GPU et le modem 5G - ou sil les octroie sous licence à dautres. Jusquà présent, Google a déclaré quil était responsable du TPU mobile pour les opérations dIA et de la puce Titan M2 pour la sécurité.

Non seulement Google na pas partagé qui a conçu le processeur et le processeur graphique de Tensor, mais il ne partage pas non plus les références de performances. Ces détails peuvent venir plus tard.

Tellement excité de partager notre nouvelle puce Google Tensor personnalisée, qui a été conçue il y a 4 ans (pour léchelle) ! Tensor sappuie sur nos 2 décennies dexpérience informatique et cest notre plus grande innovation dans Pixel à ce jour. Sera sur Pixel 6 + Pixel 6 Pro à lautomne. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy – Sundar Pichai (@sundarpichai) 2 août 2021

Cet automne, probablement en octobre, Google lancera deux nouveaux téléphones Pixel : Pixel 6 et 6 Pro . Ce seront des téléphones haut de gamme alimentés par Tensor. Ils seront également les premiers appareils à être lancés avec le SoC interne de Google. Nous supposons que davantage dappareils Google obtiendront Tensor, ou des versions de celui-ci, sur toute la ligne.

