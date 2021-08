Google confirme Pixel 6 et Pixel 6 Pro, optimisés par Google Tensor

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a pris la décision inhabituelle de confirmer une foule de détails sur ses prochains smartphones, le Google Pixel 6 et le Pixel 6 Pro .

Partageant des images de lappareil, Google a maintenant confirmé que la conception est comme précédemment divulguée, avec une barre de caméra sur lintégralité de larrière du téléphone.

Le Pixel 6 et le Pro auront tous deux cette conception, mais le Pixel 6 Pro a plus despace au-dessus de cette barre de caméra arrière.

Les caméras ont été améliorées, Google affirmant que le nouveau système de caméras est trop gros pour tenir dans un petit carré comme les appareils précédents, doù le passage à quelque chose de plus substantiel.

Le Pro dispose de trois caméras, avec un téléobjectif optique 4x.

Il existe trois combinaisons de couleurs pour chacun des modèles, le Pro obtenant un cadre "aluminium poli clair" et le 6 obtenant une finition mate. Nous pouvons également voir sur lune des images du Pixel 6 Pro quil a des bords incurvés sur lécran.

Cela ressemble à une refonte complète de ce que le Pixel essaie dêtre - et un grand pas en avant par rapport à la conception assez sobre du Pixel 5 .

Le téléphone aura naturellement Android 12 et Material You, tandis que de nombreuses expériences sappuieront sur les prouesses évolutives de Google en matière dapprentissage automatique - il pilotera les commandes vocales, la traduction, la dictée et le sous-titrage - ce qui nous amènera à la prochaine étape.

Une grande partie de cette annonce ne concerne pas du tout les téléphones, mais quelque chose dautre - Google Tensor. On dit depuis longtemps que Google travaille sur son propre silicium - le nom de code Whitechapel - et maintenant nous avons la confirmation et cela sappelle Tensor.

Jusquà présent, on na pas beaucoup parlé de Tensor, mais Google dit quil a pensé à la conception du point de vue de lutilisateur, pour sassurer que toutes les applications dintelligence artificielle et dapprentissage automatique pourraient sexécuter dessus, de la photographie informatique à la traduction en temps réel.

La sécurité est également au cœur de Tensor avec un nouveau noyau de sécurité et Titan M2, qui, selon Google, fera du Pixel 6 "le plus de couches de sécurité dans tous les téléphones".

Google dit que Tensor est en développement depuis 4 ans.

« Cest la plus grande innovation que nous ayons réalisée dans Pixel à ce jour, conçue en collaboration avec nos équipes dIA et dAndroid pour offrir la meilleure expérience à lintersection du matériel, des logiciels et de lIA pour les années à venir », a déclaré Sundar Pichai, PDG de Google. .

Tout cela nest quune allumette pour linstant, pour vous assurer de ne pas être trop distrait par la grande annonce de Samsung à la mi-août , ou le lancement dun nouvel iPhone en septembre , avec Google promettant que tout sera révélé plus tard dans lannée. .

Habituellement, les Pixels sont annoncés en octobre et cest à ce moment-là que nous nous attendons à obtenir tous les détails sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.