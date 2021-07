Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les preuves suggèrent que Google travaille sur une nouvelle application et une nouvelle méthode permettant aux utilisateurs diPhone de transférer leurs données vers un téléphone Android. Il sappelle de manière plutôt prévisible « Passer à Android ».

En théorie, cela permettra aux utilisateurs dApple iOS de copier leurs applications, SMS, contacts, médias et autres données de liPhone vers leur nouvel appareil Android. Et par les sons de celui-ci, cela se fait sans fil.

Les détails ont été découverts par 9to5Google qui a séparé un APK et trouvé une mention de lapplication et quelques indices sur son fonctionnement.

Contrairement à la méthode de transfert de données actuelle qui est intégrée aux téléphones Pixel dans le cadre du processus de configuration, celle-ci semble être une application téléchargeable à partir du Play Store et de lApp Store iOS.

De plus, il semble que cela fonctionnera via Wi-Fi, similaire aux applications de type Clone Phone de Huawei et Oppo.

Avec ces applications - par exemple Oppos Clone Phone - vous téléchargez lapplication Clone Phone sur votre ancien téléphone Android, puis scannez un code QR avec un appareil photo qui indique ensuite au téléphone de se connecter à cet appareil en tant que point daccès Wi-Fi.

Une fois connecté, vous sélectionnez les éléments que vous souhaitez copier. Cela inclut tout, des messages SMS aux photos, vidéos, musiques et événements de calendrier. Ensuite, confirmez et tout se transfère sans fil.

La seule différence ici est que ces applications ne fonctionnent généralement pas pour les utilisateurs diPhone et sont spécifiques au fabricant.

La chose la plus proche qui existe actuellement est lapplication Smart Switch de Samsung , qui vous permettra de copier suffisamment de tout, de votre iPhone à un nouvel appareil Samsung.

Avec de plus en plus de personnes achetant des téléphones à des entreprises comme Xiaomi, il est logique que Google publie un service sur lApp Store qui permet de transférer entre liPhone et Android qui nest pas spécifique au fabricant.