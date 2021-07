Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google devrait annoncer ses smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro un peu plus tard cette année, et la dernière rumeur nous a donné plus dinformations sur lappareil photo du Pixel 6 Pro.

Il a été affirmé - à travers plusieurs rumeurs et rendus - que le Pixel 6 offrira une double caméra arrière, tandis que le Pixel 6 Pro aura une triple caméra arrière, le troisième objectif du Pro étant un téléobjectif.

Le dernier rapport, qui provient de XDA Developers , a revendiqué la troisième version bêta dAndroid 12 qui a été déployée sur les téléphones Pixel avec une mise à jour de lapplication Google Camera et lAPK montre que ce téléobjectif pourrait offrir un zoom 5X.

En creusant dans lAPK, le site a trouvé des références à une caméra "ultra télé", et des détails suggérant loption de zoom 5X seront disponibles dans le viseur.

Les développeurs XDA ont souligné quune image fixe dune vidéo partagée par Google lors de sa conférence des développeurs dE/S faisait également allusion à un zoom 5X, les détails trouvés dans lAPK offrant donc plus de preuves à cet égard.

Des rapports précédents ont indiqué que le Google Pixel 6 aura un appareil photo principal de 50 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels, tandis que le Pixel 6 Pro aura les mêmes objectifs principaux et ultra grand-angle, avec lajout dun 48- téléobjectif mégapixel.

Pour linstant, rien nest confirmé, mais vous pouvez suivre toutes les rumeurs de Pixel 6 et Pixel 6 Pro dans nos fonctionnalités séparées. Nous avons également une fonctionnalité comparant les spécifications des deux appareils selon les rumeurs.

Meilleurs smartphones classés en 2021 : Les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 4 Peut 2021 · Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, et tout ce quAndroid a à offrir