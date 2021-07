Les noms de Google Pixel 6 et 6 XL apparaissent sous forme de développeur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Google Pixel 6 et 6 Pro ont tous deux fait lobjet de nombreuses rumeurs au cours des deux derniers mois, mais la dernière fuite voit Google lui-même abandonner avec désinvolture les deux appareils.

Après le début du Google for Games Developer Summit de cette année, où de nouveaux outils pour les développeurs de jeux Android ont été révélés, le Pixel 6 et, fait intéressant, le Pixel 6 XL sont tous deux apparus sur un formulaire pour une nouvelle API de mode de jeu, repéré par XDA Developers .

Nous disons de manière intéressante que le plus grand appareil Pixel 6 a été appelé dans les fuites précédentes le Pixel 6 Pro plutôt que le Pixel 6 XL. Compte tenu du nom occasionnel des appareils non annoncés dans le formulaire, il se peut que cela ne signifie rien et quil sagisse simplement dune faute de frappe, ou peut-être que toutes les fuites précédentes utilisaient le mauvais nom depuis des mois.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro devraient être officiellement dévoilés vers octobre. Les rendus divulgués suggèrent un écart significatif en termes de conception par rapport aux appareils Pixel précédents.

Le Pixel 6 aurait un écran de 6,4 pouces, une double caméra arrière, 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go et 256 Go. Le Pixel 6 Pro, quant à lui, aurait un écran de 6,71 pouces, une triple caméra arrière, 12 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant les deux appareils dans nos fonctionnalités distinctes Pixel 6 et Pixel 6 Pro . Vous pouvez également lire comment ils devraient se comparer les uns aux autres dans une autre fonctionnalité .