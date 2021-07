Google Pixel 5a débarque au FCC, lancement imminent ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au dire de tous, le prochain Pixel abordable de Google est sur le point dêtre lancé. Trois variantes du Pixel 5a sont apparues à la FCC, ce qui suggère fortement quil ne faudra pas longtemps avant sa sortie sur le marché.

Les listes FCC révèlent trois numéros de modèle distincts pour le téléphone : G4S1M, GR0M2 et G1F8F. En réalité, une fois lancé, vous ne remarquerez aucune réelle différence physique entre eux.

Il est probable que ceux-ci présenteront différentes capacités cellulaires pour sadapter à différents opérateurs et réseaux. Le G1F8F activera différentes bandes LTE et désactivera le CDMA, par exemple. Du moins, selon les conclusions de @Cstark_27 sur Twitter.

Les autres détails glanés dans la liste de la FCC ne nous donnent pas grand-chose avec quoi travailler. Il confirme que le téléphone disposera du WiFi 802.11ac, du Bluetooth LE et du NFC (tout ce que vous attendez dun téléphone moderne).

Il proposera également une prise en charge inférieure à 6 5G et un port casque 3,5 mm. En dehors de cela, il ny a pas grand-chose à gagner à lire toutes les entrées Pixel 5a dans la base de données de la FCC.

Selon les fuites, le 5a ressemblera beaucoup au Pixel 5 et au Pixel 4a 5G et sera construit en polycarbonate. Nous attendons un capteur dempreintes digitales physique à larrière, une caméra perforée à lavant (découpée dans un écran OLED de 6,2 pouces) et un système à double caméra à larrière.

À lorigine, son lancement était prévu en juin, mais la sortie a été repoussée. Google a confirmé que le téléphone existe et quil sera (au moins) lancé aux États-Unis et au Japon.

Dautres détails ne sont que des spéculations pour linstant, mais avec larrivée de preuves réelles de la FCC, cela ne devrait pas tarder avant que tout cela soit confirmé (ou nié).