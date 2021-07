Les spécifications de Google Pixel 6 et 6 Pro révélées dans une nouvelle fuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Google Pixel 6 et 6 Pro ne devraient pas apparaître avant quelques mois, mais nous savons déjà à quoi ils devraient ressembler et la dernière fuite révèle également certaines des spécifications manquantes.

Jon Prosser de FrontPageTech - qui a un si bon palmarès - a présenté les conceptions Pixel 6 et Pixel 6 Pro il y a quelque temps, et maintenant il est de retour avec un rapport qui prétend remplir certains des détails qui nont pas encore fait lobjet de rumeurs. .

Selon les informations - qui proviendraient dune "source très fiable" - les Pixel 6 et Pixel 6 Pro fonctionneront sur la propre puce personnalisée de Google, nom de code Whitechapel, et ils auront le Wi-Fi 6, prendront en charge la 5G et fonctionneront sur Android 12.

Le rapport affirme que le Pixel 6 aura un écran AMOLED de 6,4 pouces, 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage et une batterie de 4614 mAh. Il aurait une double caméra arrière composée dun capteur large de 50 mégapixels et dun capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, ainsi quune caméra frontale de 8 mégapixels.

Le Pixel 6 Pro, quant à lui, aurait un écran OLED en plastique de 6,71 pouces, 12 Go de RAM, 128 Go, 256 Go et 512 Go doptions de stockage et une batterie de 5000 mAh. La triple caméra arrière serait composée dun objectif large de 50 mégapixels, dun téléobjectif de 48 mégapixels et dun objectif ultra large de 12 mégapixels, tandis que lavant serait de 12 mégapixels.

Le rapport affirme également que les Pixel 6 et 6 Pro auront cinq ans de mises à jour logicielles. Pour linstant, rien nest officiellement confirmé, mais vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro dans nos fonctionnalités séparées. Nous avons également une fonctionnalité comparant les deux .