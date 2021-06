Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au cours du week-end, Bloomberg a affirmé quApple explorait de plus grands modèles diPad. Enfoui au bas de ce rapport se trouve une petite pépite sur le prochain téléphone Pixel de Google.

Le Pixel 5a, considéré comme un téléphone de milieu de gamme , devrait sortir courant août. Gardez à lesprit que Google avait déjà confirmé que le Pixel 5a était en préparation et quil sortira "conformément au lancement du téléphone de la série a de lannée dernière". Étant donné deux téléphones de la série a Pixel sortis en 2020, il a été supposé que le Pixel 5a serait arriver en août, après le Pixel 4a , ou en octobre, après le Pixel 4a 5G .Bloomberg , bien sûr, a maintenant révélé quun début dété est sur le pont.

Le journaliste Mark Gurman a partagé que le Pixel 5a devrait être annoncé en août 2021 et publié le même mois. Cependant, il ne sera lancé quaux États-Unis et au Japon, ce qui signifie que le Royaume-Uni nest actuellement pas prêt à obtenir le dernier Pixel abordable. On ne sait pas si la version limitée du téléphone sera temporaire ou permanente.

Sur la base des fuites, il semble que le Pixel 5a sera de conception très similaire aux Pixel 4a 5G et Pixel 5. On pense quil propose un corps en polycarbonate, avec un boîtier de caméra carré dans le coin supérieur gauche, un peu comme le Pixel 4a 5G. Le Pixel 5 a un corps en aluminium brossé mais avec un revêtement mat.

Voir notre résumé des rumeurs sur le Pixel 5a ici.

Écrit par Maggie Tillman.