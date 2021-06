Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu de nombreuses fuites autour des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ces dernières semaines, mais la dernière rumeur suggère que la société travaille également sur un support de charge Pixel de deuxième génération.

Le Pixel Stand original a fait ses débuts en 2018, offrant une charge sans fil de 10 W pour les Pixel 3 et 3 XL . Depuis son lancement, Google a ajouté diverses fonctionnalités au Pixel Stand, telles que laccès au menu Device Controls dAndroid 11 pour le contrôle de la maison intelligente et la fonction Google Clock. Il semble que le modèle de deuxième génération pourrait étendre les fonctionnalités offertes.

Selon 9to5Google , qui a repéré le chargeur sans fil Made by Google dans le code Android 12 Beta 2, le successeur du Pixel Stand pourrait avoir des ventilateurs de refroidissement à bord pour mieux dissiper la chaleur sur le téléphone et le chargeur lui-même. Le chargeur Warp de OnePlus a des ventilateurs à bord et offre une charge sans fil de 50 W, mais il ny a aucune indication dans le code pour suggérer quelle sortie le Pixel Stand pourrait offrir.

Le rapport sur 9to5Google mentionne cependant différents profils pour le stand, qui précisent le nombre de ventilateurs en marche et la vitesse à laquelle ils fonctionnent, en fonction de divers facteurs. Par exemple, lorsque vous dites "Hey Google", les fans se taisent pour que votre téléphone puisse entendre ce que vous dites et il est prétendu que la même chose se produit pour la plupart des applications qui utilisent votre microphone.

Il est également dit quil existe un mode silencieux supplémentaire lorsque votre téléphone est réglé sur le mode coucher, et que vous pourrez basculer manuellement entre les modes Auto, Quiet et Power Boost, ce dernier voyant les ventilateurs tourner beaucoup plus rapidement.

Il ny a rien à suggérer quand le Pixel Stand de deuxième génération pourrait apparaître, mais il ne serait pas surprenant de le voir lancé en tant quaccessoire aux côtés des appareils Pixel 6 plus tard cette année.

Écrit par Britta O'Boyle.