Plus de détails sur les caméras Google Pixel 6 et 6 Pro fuient

(Pocket-lint) - Il y a eu un certain nombre de rumeurs concernant les Google Pixel 6 et 6 Pro au cours des deux derniers mois, y compris des rendus complets de leurs conceptions. La dernière fuite offre cependant plus dinformations sur leurs caméras.

Selon le leaker @FrontTron ( via mysmartprice ), les appareils Pixel 6 seront livrés avec un mode de caméra stable de type cardan et de grandes améliorations dans la vidéo.

Le fuyant a également affirmé sur Twitter que les appareils porteraient une unité de traitement neuronal (NPU) et un processeur de signal dimage (ISP) personnalisés de Google qui seraient meilleurs que le Pixel 5 , et quil y aurait un plus grand capteur Samsung à bord.

Des rumeurs précédentes affirmaient que le Pixel 6 aurait une double caméra et le Pixel 6 Pro offrirait une triple caméra arrière. On dit que les deux auraient un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand angle, tandis que le Pixel 6 Pro ajouterait un téléobjectif périscope de 8 mégapixels avec un zoom 5x au mélange. On ne sait pas à quel capteur le plus gros capteur Samsung se réfère.

Larticle MySmartPrice mentionne également que le Pixel 6 aura un écran 120Hz et une batterie 5000mAh. Le Pixel 6 Pro, quant à lui, devrait également être doté dun écran 120 Hz , bien que la batterie nait pas encore été mentionnée.

Google devrait annoncer les Pixel 6 et 6 Pro en octobre, il reste donc encore beaucoup de temps pour que dautres rumeurs et rapports fassent surface. Vous pouvez lire ce qui a été réclamé jusquà présent pour le Pixel 6 dans notre fonction de résumé . Nous avons également un tour dhorizon pour le Pixel 6 Pro .

Écrit par Britta O'Boyle.