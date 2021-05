Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Google travaillerait sur trois smartphones qui devraient sortir dans la seconde moitié de lannée, notamment le Pixel 6, le Pixel 6 Pro et le Pixel 5a 5G.

Nous avons déjà vu des rendus assez substantiels du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, et Google lui-même a confirmé lexistence du Pixel 5a 5G , mais une fuite récente nous a donné quelques détails supplémentaires sur les appareils.

Leaker Max Weinbach - qui a un bilan décent - a affirmé dans un podcast ( via GSM Arena ) que le système sur puce Whitechapel sur lequel Google travaillerait offrira des performances brutes quelque part entre le Qualcomm Snapdragon 888 et le Snapdragon 865. .

On dit également que lélément spécial de la puce est lunité de traitement neuronal et le processeur de signal dimage à lintérieur, qui sont tous deux utilisés pour améliorer les images de la caméra Pixel.

Apparemment, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro auront un capteur principal de 50 mégapixels, qui sera associé à un objectif ultra grand angle et dans le cas du modèle Pro, un téléobjectif supplémentaire de 8 mégapixels 5x également.

Dautres détails révélés par Weinbach indiquent que le modèle orange du Pixel 6 - que les rendus divulgués montrent - sera plus du côté de la pêche que du rose, tandis quun modèle vert, argent et noir est également sur les cartes.

On prétend que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro seront lancés aux côtés du Pixel 5a 5G et de Google Watch en octobre. Weinbach a déclaré que le Pixel 5a 5G serait plus cher que le Pixel 4a et quil ny aurait pas de chargement sans fil .

Écrit par Britta O'Boyle.