Date de sortie de Google Pixel 6 Pro, rumeurs, fonctionnalités et spécifications

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs entourant les prochains téléphones Google se sont vraiment accélérées ces derniers mois. La société travaillerait sur le Google Pixel 5a 5G , quelle a confirmé elle-même, ainsi que sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Pixel 5a 5G dans notre fonctionnalité distincte et nous avons également une fonctionnalité pour le Pixel 6 , mais nous nous concentrons ici sur le Pixel 6 Pro.

Octobre 2021

Prix phare probable

Google révèle généralement son appareil Pixel dans la seconde moitié de lannée, normalement en octobre. Au cours de sa conférence des développeurs I / O , Google a déclaré que "tomber" pour les pixels révélés, nous ferions donc un crayon en octobre pour cette année également, pour le moment.

En termes de prix, les Pixel 3 et 3 XL et les Pixel 4 et 4 XL se situaient tous dans la même fourchette de prix que les smartphones phares. Le Pixel 5 quant à lui, était destiné au milieu de gamme en termes de prix.

On ne sait pas pour linstant ce que Google fera en termes de prix cette année, même sil ne serait pas surprenant de voir le Pixel 6 à peu près au même prix que le Pixel 5 et le Pixel 6 Pro plus chers.

Boîtier de caméra horizontal proéminent

Triple caméra

Caméra frontale perforée

Options de couleurs audacieuses

Plusieurs rendus sont apparus en ligne sur le Google Pixel 6 Pro, tous montrant un écart assez important par rapport aux appareils Pixel précédents. Il semble quil suivra un design similaire au Pixel 6 mais comportera trois lentilles à larrière contre deux.

Il semble y avoir une caméra frontale perforée centralisée en haut de lécran, et on dit que lécran est légèrement incurvé sur les bords et dispose dun capteur dempreintes digitales sous lécran .

@OnLeaks x Digit.in

À larrière, on dirait quil y aura un grand boîtier dappareil photo en saillie étroit et étroit qui sétend sur la largeur du téléphone, séparant deux couleurs. Il semble également que Google opte pour des options de couleurs vives et audacieuses, qui peuvent également être vues dans le dernier logiciel Android 12.

Certaines rumeurs suggéraient une caméra frontale sous-écran, mais nous ne pensons pas que cela se produira pour le modèle de cette année.

Écran de 6,67 pouces

Écran incurvé

Quad HD +, 120 Hz?

Capteur dempreintes digitales sous lécran

Selon les rumeurs, le Google Pixel 6 Pro aura un écran de 6,67 pouces, ce qui le rend légèrement plus grand que lécran du Pixel 5. Il est également plus grand que le Pixel 4 XL, qui avait un écran de 6,3 pouces.

Nous nous attendons à voir une résolution Quad HD + sur le Pixel 6 Pro, ainsi quun taux de rafraîchissement de 120 Hz , lui permettant de rivaliser avec les Samsung Galaxy S21 et S21 + , et le OnePlus 9 Pro , bien que rien ne soit confirmé comme encore.

Comme mentionné ci-dessus, un capteur dempreintes digitales sous-écran est revendiqué pour le Pixel 6 Pro et il est affirmé que lécran sera légèrement incurvé sur les bords.

Google propre puce ou Qualcomm Snapdragon

Technologie UWB

Connectivité 5G

Il a été affirmé que Google travaillait sur son propre système sur puce, connu en interne sous le nom de Whitechapel. Apparemment, la société travaille avec Samsung sur la puce et offrira des performances similaires à celles de la série Snapdragon 700 de Qualcomm.

On ne sait pas si la puce ira dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, ou si le modèle Pro peut revenir au matériel phare Snapdragon de Qualcomm, qui serait actuellement le 888.

Il ny a actuellement aucune rumeur concernant la capacité de la batterie, la RAM ou les options de stockage, bien que lon sattende à ce que le Pixel 6 Pro soit un appareil 5G et dispose de la technologie ultra-large bande .

Triple caméra

Caméra frontale 4K?

Vue de nuit

Sur la base des rendus, le Pixel 6 Pro aura une triple caméra arrière. Aucun détail sur la composition des appareils photo na encore été révélé, mais il se pourrait que le modèle Pro ajoute un téléobjectif périscope aux objectifs principaux et ultra grand angle du Pixel 5.

Dautres rumeurs ont suggéré que la caméra frontale pourrait désactiver lenregistrement vidéo 4K et il est probable que nous continuerons à voir des fonctionnalités telles que Night Sight .

Voici tout ce que nous avons entendu sur le Pixel 6 jusquà présent.

Serial Leaker OnLeaks a partagé certains rendus de Pixel 6 Pro, à la suite des rendus publiés par Jon Prosser. Ils montrent un design similaire mais offrent plus de détails, y compris la taille des écrans du 6 Pro et quelques angles supplémentaires.

Des détails sur les appareils inédits ont été découverts dans la version bêta dAndroid 12.

Google a annoncé Android 12 lors de sa conférence des développeurs I / O, révélant une énorme refonte. La société a également fait référence à la «chute» pour le lancement des Pixels, et a également laissé entendre que nous verrions UWB dans un futur téléphone Pixel.

Jon Prosser a publié quelques rendus du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, en collaboration avec @RendersbyIan. Selon Prosser, les rendus ont été créés à partir de photographies réelles du produit réel, et non de schémas.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 24 Peut 2021

Dautres preuves suggèrent que Google travaille sur une puce Whitechapel personnalisée qui ira dans le Pixel 6.

Mishaal Rahman de XDA a partagé sur Twitter que Google expérimentait la prise en charge UWB sur un prochain appareil nommé Raven, qui pourrait être le Pixel 6.

9to5Google a rapporté que Google essayait dintégrer la technologie UWB dans son matériel Android, spéculant que cela se trouverait dans les téléphones Pixel 6.

9to5Google a affirmé que Google développe deux téléphones avec un processeur "GS101" basé sur Arm, nommé "Whitechapel".

Les développeurs XDA ont rapporté que Google travaillait sur le nouveau silicium GS101 pour ses téléphones Pixel 2021. Il a déclaré: "Le SoC comportera une configuration à 3 clusters avec un TPU (Tensor Processing Unit). Google qualifie également ses prochains appareils Pixel de" téléphones équipés sans faille ", ce qui, selon nous, fait référence à une puce de sécurité Titan M intégrée. (nom de code Citadel). "

Les développeurs XDA ont signalé avoir repéré des preuves dans le code Android 12 suggérant que le Pixel 6 pourrait être équipé dun scanner dempreintes digitales sous-écran.

9to5Google a creusé dans une mise à jour de lapplication de caméra Google Pixel qui suggère que le Pixel 6 pourrait adopter une caméra centralisée à perforation et prendre en charge lenregistrement vidéo 4K.

Mishaal Rahman, du développeur XDA, a tweeté certaines fonctionnalités quil a trouvées dans le code du développeur Android 12, suggérant que les modifications de linterface utilisateur la rendent plus conviviale à une main et il a été question de la prise en charge du scanner dempreintes digitales sous-écran aux côtés de la reconnaissance faciale.

Maintenant que lembargo a été levé, voici mon fil de discussion des modifications que jai trouvées dans Android 12 Developer Preview 1. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 février 2021

Un brevet pour un futur téléphone Pixel a été repéré par Patently Apple ne montrant aucune caméra frontale visible.

Écrit par Britta O'Boyle.