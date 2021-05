Le design radical de Google Pixel 6 Pro rendu une fois de plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans un cas classique de surenchère, un fuyant notoire a produit ses propres images du prochain Pixel 6 pour corriger celles dun autre fuyant notoire.

Décrit comme «une représentation plus précise», Steve Hemmerstoffer - AKA @OnLeaks - nous a donné un bon aperçu détaillé du Pixel 6 tout en précisant certains détails physiques de ce téléphone.

Félicitations à @jon_prosser qui a partagé un assez bon aperçu du # Pixel6Pro .



Cela étant dit, sa représentation nest pas si parfaite ...



Ainsi, je suis de retour pour donner un aperçu plus précis de cet appareil + taille daffichage + dimensions + vidéo à 360 °, au nom de @digitindia https://t.co/SjL80zE2Ys pic.twitter.com/vF2lVyJKBN - Steve H.McFly (@OnLeaks) 20 mai 2021

Les fans ont raison dêtre excités: cela ressemble à un énorme départ pour la famille dappareils de Google et à une attaque sérieuse sur le segment phare.

Google a joué avec le design par rapport aux pixels précédents, le détail le plus notable étant le Pixel 4 XL orange vif . Lorange est de retour au menu, utilisé comme coloris dans ce nouveau design saisissant.

Larrière du téléphone correspond aux fuites originales du Pixel 6 que nous avons vues récemment de Jon Prosser , la caméra sétendant à larrière, donnant beaucoup plus despace pour les objectifs.

Nous ne pouvons pas être certains que le chargement de la caméra est tel que décrit: @OnLeaks est généralement très bon avec la conception physique dun téléphone, mais certains détails, tels que les objectifs, les textures de surface, etc., ne peuvent pas toujours être fiables. .

Mais cela pourrait voir un arrangement à trois caméras sur le Pixel 6 Pro, avec un téléobjectif périscope rejoignant les caméras principales et ultra-larges.

Néanmoins, il sagit dun regard frappant sur le futur appareil, indiquant à nouveau quil y aura un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro, tout en affirmant que le Pixel 6 Pro aura un écran de 6,67 pouces avec des bords incurvés et une caméra centrale perforée.

Il ny a pas de scanner dempreintes digitales physique sur ces images, on pense donc que cela se déplace dans lécran. On dit que les haut-parleurs stéréo sont également en place.

Nous avons vu un certain nombre de fuites sur ce téléphone dans le passé et nous sommes sûrs que nous en verrons beaucoup plus à lavenir - Google est généralement assez bon pour confirmer certains détails lui-même.

Nous ne nous attendons pas à un lancement avant octobre 2021, après le lancement d Android 12 , mais nous nous attendons à ce que ce téléphone soit une vitrine pour le nouveau langage de conception dAndroid 12. Cela a certainement enthousiasmé beaucoup de gens - et avec des rumeurs selon lesquelles Google pourrait utiliser son propre matériel Whitechapel, il a le sentiment dun appareil révolutionnaire en ce moment.

