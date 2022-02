Quand mon téléphone recevra-t-il Android 12 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a officiellement confirmé qu'Android 12 est final, il a été poussé vers AOSP et les mises à jour ont commencé.

Google a lancé un vaste programme bêta pour Android 12, permettant aux utilisateurs de l'installer et de tester certaines des nouvelles fonctionnalités, tout en donnant aux fabricants la possibilité de commencer à mettre à jour les fonctions.

Vous pouvez voir ce qui arrive dans Android 12 ici.

Nous suivrons les mises à jour dans l'ensemble de l'univers Android, selon une chronologie très variée qui se déroulera sur la majeure partie de l'année prochaine.

Android 12 arrivera d'abord sur les appareils Pixel avec la poussée à partir du 19 octobre, après le lancement du Pixel 6 .

Les appareils suivants auront tous désormais la mise à jour Android 12 :

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 5

Le Pixel 6 a été lancé avec Android 12 prêt à l'emploi.

Android 12 est devenu définitif le 4 octobre 2021, date à laquelle d'autres fabricants peuvent sérieusement commencer à travailler dessus.

Un certain nombre d'autres appareils Android ont eu accès à la version bêta d'Android 12 et ils seront probablement parmi les premiers appareils à être mis à jour vers Android 12 également.

La plupart des fabricants n'annonceront pas les délais de mise à jour avant la sortie d'Android 12 et nous nous attendons à ce que ces annonces se produisent dans un avenir très proche. Les appareils ci-dessous ont été confirmés pour la mise à jour ou faisaient partie de la version bêta d'Android 12.

Asus faisait partie de la version bêta d'Android 12 et, le 27 mai 2021, a déclaré que : "les prochains modèles de Zenfone seront également sur la liste des priorités pour la mise à niveau d'Android 12. Plus d'informations seront annoncées ultérieurement". La dernière date est maintenant venue, avec un certain nombre de modèles recevant un calendrier de mise à jour :

Zenfone 8 - 29 déc. 2021

Zenfone 8 Flip - 29 Déc 2021

Zenfone 7 - S1 2022

Zenfone 7 Pro - S1 2022

Téléphone ROG 5/5s - Q1 2022

Téléphone ROG 3 - S1 2022

Nokia a été inclus dans la version bêta d'Android 12 et cela a vu le X20 comme le premier modèle qui passera à Android 12.

Nokia X20 - 14 décembre 2021

Nokia X10 - 24 décembre 2021

Nokia G50 - 11 janvier 2022

Nokia a une promesse de 2 ou 3 ans sur les mises à jour Android, il y a donc une assez grande liste de téléphones qui devraient recevoir la mise à jour, notamment :

Nokia XR20

Nokia G10

Nokia G20

Nokia 8.3 5G

Nokia 5.4

Nokia 5.3

Nokia 3.4

Nokia 2.4

Nokia T20

OnePlus faisait partie de la bêta, même si l'expérience était essentiellement la même qu'Oppo, avec ColorOS. Nous avons également vu OnePlus mentionné dans la feuille de route de mise à jour de T-Mobile . OnePlus a publié OxygenOS 12 pour le OnePlus 9 le 7 décembre, mais l'a ensuite retiré, car il n'était pas prêt et était plein de bugs.

OnePlus 9 - 21 janvier 2022

OnePlus 9 Pro - 21 janvier 2022

OnePlus 8

OnePlus 8T+

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord N200

OnePlus 9RT - Mars/Avril 2022

Oppo déploiera Android 12 avec ColorOS 12 et a annoncé un calendrier. Ceci est pour la version bêta, cependant, ne soyez donc pas surpris si cela glisse un peu. Nous aurons peut-être un échéancier final à l'avenir, mais ce ne sera peut-être pas le cas.

Trouver X3 Pro 5G - Décembre 2021

Trouver X2 Pro - 20 décembre 2021

Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition - 20 décembre 2021

Trouver X2 - 20 décembre 2021

Reno6 Pro 5G - 22 décembre 2021

Reno6 Pro 50 Diwall Edition - 22 décembre 2021

Reno6 5G - 28 décembre 2021

Reno6 - 26 janvier 2022

Reno5 - 26 janvier 2022

Édition Reno5 Marvel - 26 janvier 2022

Reno6 Z 5G - 18 janv. 2022

Reno5 Pro 5G - 29 décembre 2021

Reno5 Pro - 18 janv. 2022

F19 Pro+ - 17 janvier 2022

A74 5G - 18 janvier 2022

A75 5G

A73 5G - 20 janvier 2022

Trouver X3 Lite 5G - S1 2022

Trouver X3 Neo 5G - 17 janvier 2022

Retrouvez X2 Neo - S1 2022

Trouver X2 Lite - S1 2022

Reno Zoom 10x - S1 2022

Reno5 5G - 17 janv. 2022

Reno5 F - 22 février 2022

Reno5 Lite - Mars 2022

Reno5 Z 5G - 18 janv. 2022

Reno4 Pro 5G - Mars 2022

Reno4 5G - S1 2022

Reno4 F - 22 février 2022

Reno4 Lite - Mars 2022

Reno4 Z 5G - Mars 2022

Reno4 Pro - 28 février 2022

Reno4 - 28 février 2022

Édition Reno4 Mo Salah - S1 2022

Reno3 Pro 5G - S1 2022

Reno3 Pro - S1 2022

Reno3 - S1 2022

Reno5 A - S1 2022

F19 Pro - 22 février 2022

F17 Pro - 22 février 2022

A93 - Mars 2022

A94 5G - S1 2022

A94 - Mars 2022

A95 - S1 2022

A54 5G - S1 2022

A53s 5G - Mars 2022

F17 - S2 2022

F19s - S2 2022

F19 - S2 2022

A74 - S2 2022

A75 - S2 2022

A53 - S2 2022

A53s - S2 2022

A16s - S2 2022

Realme poussera Android 12 dans le cadre de la mise à jour RealMe UI 3.0 et de nombreux appareils y seront éligibles. Voici la feuille de route indiquant quand nous pouvons nous attendre à des mises à jour.

Realme GT - 23 décembre 2021

Realme GT Master Edition - Décembre 2021

Realme GT Neo 2 5G - Décembre 2021

Realme X7 Max - Décembre 2021

Realme 8 Pro - Décembre 2021

Realme X7 Pro - Q1 2022

Realme X50 Pro 5G - Q1 2022

Realme 8 4G - Q1 2022

Realme 8i - Q1 2022

Realme 7 Pro - Q1 2022

Realme Narzo 50A - Q1 2022

Realme Narzo 30 - Q1 2022

Realme C25 - Q1 2022

Realme C25 - Q1 2022

Realme X7 - Q2 2022

Realme X3 - Q2 2022

Superzoom Realme X3 - Q2 2022

Realme 8 5G - Q2 2022

Realme 8s - Q2 2022

Realme 7 5G - Q2 2022

Realme Narzo 30 Pro 5G - Q2 2022

Realme Narzo 30 5G - Q2 2022

Samsung a fait un premier pas vers la gloire d'Android 12, confirmant une gamme complète de modèles sur la liste de mise à jour pour One UI 4, qui inclura Android 12. Le Galaxy S21 reçoit maintenant cette mise à jour - d'autres appareils sont confirmés et nous avons dates approximatives - mais elles peuvent changer.

Galaxy S21 - 15 novembre 2021

Galaxy S21+ - 15 novembre 2021

Galaxy S21 Ultra - 15 novembre 2021

Galaxy S20 - 28 décembre 2021

Galaxy S20+ - 28 décembre 2021

Galaxy S20 Ultra - 28 décembre 2021

Galaxy S20 FE - 28 décembre 2021

Galaxy Note 20 - 29 décembre 2021

Galaxy Note 20 Ultra - 29 décembre 2021

Galaxy S10 - 30 décembre 2021

Galaxy S10e - 30 décembre 2021

Galaxy S10+ - 30 décembre 2021

Galaxy S10 5G - 30 décembre 2021

Galaxy Note 10 - 30 décembre 2021

Galaxy Note 10+ - 30 décembre 2021

Galaxy Note 10 Lite - 5 janvier 2021

Galaxy Fold - 30 décembre 2021

Galaxy Z Fold 3 - 17 décembre 2021

Galaxy Z Flip 3 - 17 décembre 2021

Galaxy Z Fold 2 - 29 décembre 2021

Galaxy Z Flip - 29 décembre 2021

Galaxy Z Flip 5G - 29 décembre 2021

Galaxy A82 5G - 11 janvier 2022

Galaxy A72 - 5 janvier 2022

Galaxy A71 5G - Avril 2022

Galaxy A52 - 16 janvier 2022

Galaxy A52 5G - Février 2022

Galaxy A52s 5G - 13 janvier 2022

Galaxy A51 5G - Avril 2022

Galaxy A51 - Avril 2022

Galaxy A42 5G - Mai 2022

Galaxy A32 5G - Mai 2022

Galaxy Tab S7+ - 29 décembre 2021

Galaxy Tab S7 - 29 décembre 2021

Galaxy Tab S7 FE - Mars 2022

Galaxy Tab S6 Lite - Avril 2022

Galaxy Tab S6 - Mai 2022

Sharp a confirmé qu'il faisait partie de la version bêta, mais les appareils inclus n'ont pas été révélés.

Sony a commencé à pousser les mises à jour sur les appareils.

Xperia 1 III - 7 janvier 2022

Xperia 5 III - 7 janvier 2022

Xperia 10 III

Xperia 1 II

Xperia 10 II

Xperia 5 II

Xpéria Pro

Xperia Pro-I

Tecno offrira un accès bêta sur l'un de ses appareils.

Tecno Camon 17

TCL autorise l'accès à Android 12 Beta.

TCL 20 Pro 5G

Vivo a confirmé un calendrier de mise à jour pour les modèles en Europe, qui débutera fin janvier et s'achèvera d'ici avril 2022. Tous les modèles vendus en Europe seront mis à niveau vers Android 12, mais Vivo indique que ce calendrier ne s'applique qu'aux appareils de non -canaux de l'opérateur. Ceux achetés auprès d'opérateurs auront un cycle de mise à jour différent.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Vivo X60 Pro - Janvier 2022

Vivo V21 5G - Janvier 2022

Vive Y21

Vivo Y72 5G

Vivo Y52 5G

Xiaomi était sur la version bêta d'Android 12 avec les appareils Xiaomi 11, mais il existe une gamme complète que nous prévoyons d'obtenir la mise à jour Android 12. Une liste compilée par Xiaomiui fait des suggestions éclairées, bien que ce ne soit pas une liste officielle de Xiaomi.

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi 11 - 16 février 2022

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite - 16 février 2022

Xiaomi Mi 11X / 11X Pro

Xiaomi 11T / 11T Pro - 19 février 2022

Xiaomi 11i/Hyper Speed (Inde)

Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G / NE - 18 février 2022

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T / 10T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Civi

Tablette Xiaomi 5

Xiaomi Pad 5 Pro / 5G

Zoom Xiaomi Mi 10 Lite 5G / Lite 5G

Pliage Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi Remarque 10 / 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi CC9 Pro

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 10 Pro 5G - 12 février 2022

Redmi Note 10 Max

Redmi Note 10 / 10T / 10s / 10 JE

Redmi Note 9 Pro 5G Chine

Redmi Note 8 (2021) - 12 février 2022

Jeu Redmi K40

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K40 / Pro

Redmi K40 Pro +

Redmi K30 5G/5G Racing / K30i 5G

Redmi 10

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO M3 Pro 5G

POCO F3 / GT

POCO F2 Pro

ZTE proposera la version bêta d'Android 12.

ZTE Axon 30 Ultra 5G (Chine uniquement)

Écrit par Chris Hall.