Android 12 est livré avec une énorme refonte et des améliorations de la confidentialité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La refonte de linterface utilisateur la plus radicale de Google depuis 2014 a été dévoilée. Le changement radical de conception dAndroid 12 nest plus seulement le fruit de rumeurs.

Comme les fuites précédentes l ont suggéré, il y a un changement majeur dans la façon dont les widgets sont présentés et personnalisés. Mais plus que cela, toute linterface de chaque menu, couche et application stock a été repensée.

Google a déclaré que - en plus de repenser les couleurs, les formes, la lumière et le mouvement - il a intégré des fonctionnalités pour vous donner plus de transparence sur les applications qui accèdent à quelles parties des données du téléphone. Cela vous donnera également plus de contrôle sur la quantité de ces données partagées.

Android 12 permettra aux utilisateurs de personnaliser pratiquement tous les éléments de linterface utilisateur. Google lappelle «Material You».

Vous pouvez choisir des palettes de couleurs; sélectionner les couleurs darrière-plan, les accents et ajuster lépaisseur et le contraste du trait et du texte. De plus, il sapplique non seulement à linterface utilisateur du téléphone, mais également à toutes les applications Google en stock.

Une fonctionnalité vous permet de créer automatiquement un thème personnalisé basé uniquement sur les couleurs principales de votre fond décran daccueil.

Lombre de la liste déroulante des paramètres rapides a été entièrement repensée pour inclure des boutons et des commandes plus utiles pour des éléments tels que les commandes Google Pay et Home.

Pour protéger vos informations, il existe un nouveau tableau de bord de confidentialité. Il rend compte de toutes les applications de votre téléphone, vous donnant un accès facile pour voir quelles applications ont accédé à quelles autorisations.

Pour votre emplacement - lorsquune application demande laccès - vous pouvez même choisir de ne partager quun emplacement approximatif plutôt quun emplacement précis.

Dans lombre déroulante, il y a même des commandes pour éteindre votre micro et votre caméra, de sorte quaucune application ne peut y accéder tant quelles sont bloquées.

Non, pas la chanson de Jack Johnson. La dernière vision Android de Google le permettra de mieux jouer avec dautres appareils alimentés par Google. Que ce soit votre Chromebook ou votre téléviseur Android .

Vous pouvez déjà vous connecter à votre Chromebook à laide de votre téléphone et lire les messages sur lécran de votre ordinateur portable, mais avec la dernière mise à jour, vous pourrez même accéder aux photos récentes prises sur votre téléphone.

En ce qui concerne votre téléviseur, vous pourrez utiliser votre téléphone comme une télécommande - similaire à la fonctionnalité Remote de liPhone pour Apple TV - où vous pouvez utiliser votre écran tactile comme trackpad ou utiliser le clavier pour taper.

Android 12 bêta 1 sera disponible à partir daujourdhui pour que le public puisse le télécharger et le tester sur ses appareils.

Vous pouvez avoir un aperçu des changements dans la vidéo publiée sur la chaîne Android officielle ci-dessous:

Écrit par Cam Bunton.