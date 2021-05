Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À la suite dune fuite précoce qui suggérait quun changement de conception majeur allait arriver à Android 12, une fuite plus récente en profondeur montre plus de détails sur le nouveau look.

Comme cela a été suggéré précédemment, les widgets dAndroid 12 vont avoir une nouvelle apparence avec de petits extraits de mises à jour pertinentes.

Semblable aux récentes fuites matérielles du Pixel 6 , la fuite dAndroid 12 a été publiée par la chaîne YouTube Front Page Tech de Jon Prosser. Nous y voyons une vidéo promotionnelle complète que nous serons censés voir sur Google I / O cette semaine .

La vidéo montre une interface avec de nouvelles animations fluides intégrées au logiciel ainsi quune nouvelle approche du thème et des couleurs. A limage de la fuite de téléphone, linterface utilisateur du logiciel apparaît très 70s inspirée dans son choix doranges et de tons pastels.

Un grand changement est la façon dont les notifications semblent avoir changé dans la barre de notification. Au lieu davoir un groupe dicônes, il y a une horloge avec un petit nombre qui indique le nombre de notifications que vous avez, que vous pouvez ensuite tirer vers le bas pour révéler ce quelles sont.

Ce petit indicateur de notification se trouve également dans le coin supérieur de lécran de verrouillage, où une nouvelle horloge plus grande est à lavant et au centre.

Nous sommes également censés nous attendre à un clavier repensé de Google, ainsi quà la capacité à une main qui vous permet de faire glisser des éléments de linterface vers le bas pour une utilisation facile dune seule main.

Si la fuite est exacte, cela pourrait être le changement de conception le plus radical de Google depuis un certain nombre dannées et donnera à Android 12 un nouveau look dont il a sans doute besoin depuis quelques années.

Loin de lapparence à la surface, Google doublerait également la sécurité dAndroid 12.

Heureusement, il y a très peu de temps à attendre pour savoir à quel point il est authentique. Google nous fera sans aucun doute une visite complète du logiciel lors de son discours douverture dE / S demain.

Écrit par Cam Bunton.