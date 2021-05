Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une fuite de rendu importante a été publiée montrant à quoi pourrait ressembler la gamme de téléphones Pixel 6 de Google. Et il est sûr de dire que ceux-ci ne ressemblent à aucun des modèles que Google a lancés précédemment .

Les rendus 3D montrent un appareil avec des bords métalliques polis et arrondis et une palette de couleurs quelque peu inspirée des années 70. Le gros point de discussion, cependant, est probablement la bosse de la caméra.

Contrairement à la plupart des autres fabricants et - en fait - contrairement aux derniers Pixels , cela a une saillie significative qui couvre toute la largeur du téléphone, ce qui en fait une partie plus délibérée de la conception arrière.

Cela signifie que, plutôt que davoir quelques caméras groupées en carré, les caméras sont disposées en ligne. Plus précisément, il semble que le plus petit Pixel 6 dispose de deux caméras, tandis que le plus grand soi-disant `` Pixel 6 Pro a un triple système.

Lécran à lavant semble avoir des lunettes super minces qui, encore une fois, marquent un changement significatif par rapport aux modèles Pixel précédents. Il est également très légèrement incurvé sur les bords.

De lavant, il ressemble beaucoup aux téléphones récents de Samsung et dispose même dun capteur dempreintes digitales intégré à lécran, plutôt que du capteur physique Pixel Imprint généralement placé à larrière.

Le téléphone a été divulgué sur la chaîne YouTube de Jon Prosser - Front Page Tech - et créé en collaboration avec @RendersbyIan . Selon Prosser, les rendus ont été créés à partir de photographies réelles du produit réel, et non de schémas.

Même les couleurs sont censées être exactes. Donc, cela signifie quil y a un modèle blanc et orange, une sorte de modèle Pro orange pâle ainsi quun modèle champagne / or. Prosser a mentionné quil pourrait y avoir dautres couleurs, mais ce sont les seules quil a vues.

Cela signifie que si la source est légitime et que les appareils sont définitifs, cest aussi proche de la réalité que nous allons nous lever jusquau lancement de la gamme de téléphones.

Nous ne savons pas exactement quand cela se produira, mais les lancements majeurs de la gamme Pixel ont généralement lieu plus tard dans lannée, à lapproche de la saison des vacances.

Écrit par Cam Bunton.