Le Pixel 6 sera-t-il doté dune puce «Whitechapel» personnalisée?

(Pocket-lint) - Des preuves ont fait surface pour suggérer que le prochain produit phare de Google - le Pixel 6 - comportera le premier processeur de Google sur mesure.

Baptisé `` Whitechapel - et également appelé GS101 - ce processeur verrait Google prendre une feuille du livre dApple, Samsung et Huawei, en construisant des téléphones fonctionnant sur un chipset non conçu et fabriqué par Qualcomm.

La preuve est apparue sous la forme dune URL vers une page Web réservée aux ingénieurs Android et mentionne spécifiquement à la fois le numéro de modèle GS101 et le nom de code «Whitechapel».

Selon XDA Developers - le site qui a découvert et signalé cela pour la première fois - lURL a été partagée avec lAOSP (Android Open Source Project) avec une équipe dingénieurs Google essayant de mettre à jour lapplication responsable des gestes radar Soli sur le Pixel 4 .

Dans le message spécifique en question, lingénieur fait référence à un appareil appelé `` P21 qui est prétendu être le Pixel 6 ou un autre appareil dont le lancement est prévu plus tard cette année. (Pas le Pixel 5a, car il est alimenté par une puce Snapdragon).

Les détails sur le processeur lui-même ne sont pas connus actuellement, mais la rumeur dit que sa conception le verra adopter une `` configuration à trois clusters qui comprend une unité de traitement Tensor pour les fonctions dapprentissage automatique ainsi quune puce de sécurité intégrée.

Sil finit par se lancer, cela marquerait un pas important pour Google et Android en général. Snapdragon est considéré comme le chipset par défaut de choix pour presque tous les fabricants, y compris Google, depuis de nombreuses années.

Avec le choix de Google de concevoir son propre silicium basé sur ARM et - vraisemblablement - doptimiser le logiciel Android pour tirer le meilleur parti des capacités de ce chipset, cela donnerait certainement une raison aux acheteurs dopter pour la gamme Pixel plutôt que pour les téléphones tiers basés sur Snapdragon.

Cest - bien sûr - si lexpérience est considérablement améliorée. Le temps nous dira si cet effort de Whitechapel décolle.

Écrit par Cam Bunton. Édité par Britta O'Boyle.