(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Google travaillerait sur quelques smartphones, dont le Pixel 5a 5G, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Deux noms de code ont fait surface pour les modèles Pixel 6 - Oriole et Raven - avec les numéros de modèle GR1YH et GF5KQ respectivement.

Il y a beaucoup de rumeurs concernant le Pixel 5a 5G, que nous avons couvert dans une fonctionnalité distincte , et nous avons également couvert le Pixel 6 Pro dans une fonctionnalité distincte, mais ici nous nous concentrons sur tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Pixel 6.

Octobre 2021

À partir de 599 £ / 699 $

Le Google Pixel 6 nest pas attendu avant la seconde moitié de 2021. Pour le moment, il ny a aucune suggestion de date de sortie, mais les modèles de sortie précédents de Google suggéreraient quoctobre 2021 serait un bon mois pour le moment. Google a dit "chute" à plusieurs reprises lors de sa conférence des développeurs dE/S, mais il na pas donné plus de détails.

En termes de prix, les Pixel 3 et Pixel 4 se situaient dans le segment phare du marché des smartphones, tandis que le prix du Pixel 5 le plaçait dans la catégorie milieu de gamme.

Il nest actuellement pas clair si le Pixel 6 verra une hausse des prix revenir au territoire phare, ou si Google sen tiendra à des prix légèrement inférieurs. Sil sen tient au même stade que le Pixel 5 , nous pourrions voir les prix commencer à environ 599 £ / 699 $.

Pour référence, nous nous attendons à ce que le Pixel 6 Pro soit le produit phare, ce qui sera probablement plus cher.

Caméra frontale sous-écran ?

Modification de la conception arrière

Modèle professionnel

Des rendus du Google Pixel 6 sont apparus en ligne, prétendument conçus à partir dimages du modèle réel. Ils montrent une refonte spectaculaire des Pixel précédents, avec un grand boîtier de caméra à larrière sétendant sur toute la largeur du téléphone, tandis que lavant de lappareil a une caméra perforée centralisée, des lunettes très minces et un écran plat. Ces rendus ont été pris en charge par dautres rendus de la norme à partir dun autre leaker fiable.

Les rendus suggèrent un capteur dempreintes digitales sous lécran - quelque chose qui est certainement plausible car les scanners dempreintes digitales sous lécran existent depuis un certain temps maintenant et se trouvent sur de nombreux concurrents du Pixel . Ce serait un changement par rapport au capteur dempreintes digitales physique arrière des Pixel précédents, mais si la caméra sétend sur le dos, ce serait une décision évidente.

Il a été question dune caméra frontale sous-écran, à la suite dun brevet déposé par Google, bien que nous serions surpris de voir cela cette année et les rendus suggèrent que ce ne sera pas quelque chose qui se produira cette fois-ci.

Les rendus affichent des options de couleurs vives et audacieuses pour les Pixel 6 et 6 Pro, avec un orange vif et un orange pâle, il semble donc que Google recherche un rafraîchissement total si les rendus sont précis. Lesthétique des couleurs plus audacieuses semble également faire partie dAndroid 12 , de sorte que le matériel et les logiciels pourraient tirer dans la même direction.

Pixel 6 : 6,4 pouces, Full HD+

Scanner dempreintes digitales sous lécran

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Le Pixel 5 a un écran de 6 pouces, mais des rumeurs suggèrent que le Pixel 6 sera légèrement plus grand à 6,4 pouces. On dit que cest un écran plat, plutôt que courbé comme on dit que le Pixel 6 Pro le propose.

Les rumeurs ont également affirmé quil aurait une résolution Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La prise en charge du HDR est également attendue.

Puce appartenant à Google

8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage

Technologie UWB

Connectivité 5G

Les rumeurs suggèrent que Google travaille sur son propre système sur puce, appelé en interne Whitechapel. Il est dit que la société pourrait travailler avec Samsung sur le processeur et quil pourrait offrir des performances similaires à celles de la série Qualcomm Snapdragon 700. Certains prétendent également quil aura des performances brutes équivalentes à celles des Snapdragon 865 et 888 et quil possède une unité de traitement neuronal et un processeur de signal dimage à lintérieur.

Bien sûr, si ce nest pas le cas, Google proposera probablement un chipset Qualcomm Snapdragon sous le capot du Pixel 6. La puce succédant au processeur 765G du Pixel 5 est le Snapdragon 780G, mais pour le moment, rien nest clair . Avant le Pixel 5, les appareils Pixel disposaient du processeur phare Qualcomm Snadragon, qui est actuellement le 888.

Il y aurait 8 Go de RAM et un choix de stockage de 128 Go ou 256 Go pour le Pixel 6.

Google a confirmé que sa prochaine fonctionnalité de clé de voiture numérique utiliserait la technologie à ultra-large bande , actuellement non proposée dans aucun appareil Pixel - un indice quune future version linclura.

Selon les rumeurs, la capacité de la batterie serait de 4614 mAh.

Enregistrement vidéo 4K de face

Pixel 6 : double arrière (50 MP+12 MP)

8MP avant

Les téléphones Google Pixel sont loués pour leurs excellents appareils photo, nous nous attendons donc à ce que le Pixel 6 continue sur cette voie. Ou du moins espérons-le.

Sur la base des rendus divulgués, le Pixel 6 aura une double caméra à larrière, tandis que le Pixel 6 Pro aura une triple caméra arrière, le modèle Pro ajoutant éventuellement un téléobjectif périscope. Il a été dit quil pourrait y avoir un appareil photo principal de 50 mégapixels et un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels.

Dautres rumeurs concernant les caméras ont déclaré que la caméra frontale suggérée de 8 mégapixels pourrait prendre en charge lenregistrement vidéo 4K et que lenregistrement vidéo serait globalement amélioré par rapport au Pixel 5. Il est également question dun capteur Samsung plus grand à bord et dun mode caméra de type cardan.

Sinon, il na pas été détaillé dans les fuites ce que les caméras arrière des deux téléphones pourraient offrir, mais des fonctionnalités comme Night Sight sont attendues sur le Pixel 6.

Voici tout ce que nous avons entendu sur le Pixel 6 jusquà présent.

Jon Prosser a publié un certain nombre de spécifications manquantes pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, notamment les détails de la RAM, du stockage et de la batterie.

Leaker FrontTron a affirmé sur Twitter que les Pixel 6 et 6 Pro auraient un mode caméra stable de type cardan, un capteur Samsung plus grand et de grandes améliorations denregistrement vidéo.

Max Weinbach a affirmé dans un podcast que le Whitechapel SoC offrira des performances brutes entre les Qualcomm Snapdragon 865 et 888 et quil contiendra une unité de traitement neuronal et un processeur de signal dimage à lintérieur.

Il a également déclaré que le modèle orange serait plus pêche que rose et quun modèle vert, noir et argent était également en cours délaboration.

Le leaker Steve Hemmerstoffer a suivi ses rendus du Pixel 6 Pro avec certains rendus du Pixel 6, accompagnés de quelques informations supplémentaires.

Le leaker en série OnLeaks a partagé certains rendus Pixel 6 Pro, à la suite des rendus publiés par Jon Prosser. Ils présentent un design similaire mais offrent plus de détails, notamment la taille des écrans du 6 Pro et quelques angles supplémentaires.

Des détails sur les appareils non commercialisés ont été découverts dans la version bêta dAndroid 12.

Google a annoncé Android 12 lors de sa conférence des développeurs dE/S, révélant une énorme refonte. La société a également fait référence à "lautomne" pour le lancement de Pixels, tout en laissant entendre que nous verrions UWB dans un futur combiné Pixel.

Jon Prosser a publié quelques rendus des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, en collaboration avec @RendersbyIan. Selon Prosser, les rendus ont été créés sur la base de photographies réelles du produit réel, et non à partir de schémas.

Dautres preuves suggèrent que Google travaille sur une puce Whitechapel personnalisée qui ira dans le Pixel 6.

Mishaal Rahman de XDA a partagé sur Twitter que Google expérimentait la prise en charge UWB sur un prochain appareil nommé Raven, qui pourrait être le Pixel 6.

9to5Google a signalé que Google expérimentait lintégration de la technologie UWB dans son matériel Android, en supposant que cela se trouverait dans les téléphones Pixel 6.

9to5Google a affirmé que Google développait deux téléphones avec un processeur "GS101" basé sur Arm, nommé "Whitechapel".

Les développeurs XDA ont rapporté que Google travaillait sur un nouveau silicium GS101 pour ses téléphones Pixel 2021. Il a déclaré: "Le SoC comportera une configuration à 3 clusters avec un TPU (Tensor Processing Unit). Google qualifie également ses prochains appareils Pixel de "téléphones équipés dun intrépide", ce qui, selon nous, fait référence à une puce de sécurité Titan M intégrée. (nom de code Citadelle)."

Les développeurs XDA ont signalé avoir repéré des preuves dans le code Android 12 qui suggèrent que le Pixel 6 pourrait être équipé dun scanner dempreintes digitales sous lécran.

9to5Google a creusé une mise à jour de lapplication appareil photo Google Pixel qui suggère que le Pixel 6 pourrait adopter une caméra perforée centralisée et prendre en charge lenregistrement vidéo 4K.

Mishaal Rahman, du développeur XDA, a tweeté certaines fonctionnalités quil a trouvées dans le code du développeur dAndroid 12, suggérant que les modifications de linterface utilisateur la rendent plus conviviale à une main et il a été question de la prise en charge du scanner dempreintes digitales sous lécran aux côtés de la reconnaissance faciale.

Maintenant que lembargo est levé, voici mon fil conducteur des modifications que jai trouvées dans Android 12 Developer Preview 1. – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 février 2021

Un brevet pour un futur téléphone Pixel a été repéré par Patently Apple ne montrant aucune caméra frontale visible.