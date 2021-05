Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, Google travaillerait sur quelques smartphones, dont le Pixel 5a 5G et le Pixel 6.

Il y a beaucoup de rumeurs autour du Pixel 5a 5G, que nous avons couvertes dans une fonctionnalité distincte , mais nous nous concentrons ici sur tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Pixel 6.

Octobre 2021

À partir de 599 £ / 699 $

Le Google Pixel 6 nest pas attendu avant la seconde moitié de 2021. Pour le moment, il ny a pas de rumeurs sur les dates des événements car il est encore un peu tôt, bien que les modèles de version précédents de Google suggèrent que octobre 2021 serait un bon mois pour écrire pour linstant.

En termes de prix, le Pixel 3 et le Pixel 4 se situaient dans le segment phare du marché des smartphones, en concurrence avec les goûts de l iPhone dApple et du Samsung Galaxy S. Le prix du Pixel 5 le place cependant dans la catégorie milieu de gamme.

Il nest actuellement pas clair si le Pixel 6 verra une hausse de prix vers le territoire phare, ou si Google sen tiendra à des prix légèrement inférieurs. Sil sen tient au même stade que le Pixel 5 , nous pourrions voir les prix commencer à partir denviron 599 £ / 699 $.

Caméra frontale sous écran?

Modification de la conception arrière

Modèle XL aussi?

Pour le moment, il ny a pas beaucoup de rumeurs concernant le design du Pixel 6.

On parle dune caméra frontale sous-écran, à la suite dun brevet déposé par Google, bien que nous serions surpris de voir cela cette année. Sil napparaît pas, une caméra frontale perforée est probable.

On parle également dun capteur dempreintes digitales sous-écran , ce qui changerait la conception de larrière par rapport aux appareils Pixel précédents dotés dun capteur dempreintes digitales physique circulaire. Ceci est également plausible que sous-affichage scanners dempreintes digitales ont été autour depuis un certain temps maintenant et sont sur un grand nombre de concurrent de Pixel s .

Nous nous attendons à ce que Google conserve les noms de couleur tels que Just Black et Clearly White et nous nous attendons à ce que le boîtier carré de la caméra reste, même si rien ne dit quil ne peut pas changer.

En termes de taille, il a été suggéré quun Pixel 6 XL pourrait apparaître après lapparition dun mode à une main dans un code logiciel Android 12. Le Pixel 5 nest disponible quen une seule option après que les modèles précédents en aient proposé deux, mais pour le moment, il nest pas clair si le Pixel 6 reviendra à deux.

6 pouces, Full HD +

Scanner dempreintes digitales sous lécran

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Le Pixel 5 dispose dun écran de 6 pouces avec une résolution Full HD + et une densité de pixels de 432ppi. Il prend en charge HDR et offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Nous nous attendons à ce que le Pixel 6 offre une offre similaire, à moins quil ny ait un Pixel 6 XL, auquel cas le Pixel 5 se situera probablement entre le Pixel 6 et le Pixel 6 XL.

Nous aimerions voir un taux de rafraîchissement de 120 Hz , mais Apple na pas encore joué au jeu des chiffres dans ce domaine, même si ses modèles diPhone 13 Pro sont censés suivre cette voie. Un écran plat est probable et, comme mentionné, des rumeurs suggèrent quil pourrait comporter un scanner sous-écran.

Puce propre à Google

Technologie UWB

Connectivité 5G

Les rumeurs suggèrent que Google travaille sur son propre système sur puce, appelé en interne Whitechapel. On dit que la société pourrait travailler avec Samsung sur le processeur et quil pourrait offrir des performances similaires à la série Qualcomm Snapdragon 7.

Bien sûr, si ce nest pas le cas, Google proposera probablement un chipset Qualcomm Snapdragon sous le capot du Pixel 6. La puce qui succède au processeur 765G du Pixel 5 est le Snapdragon 780G, mais pour le moment, rien nest clair. dans les rumeurs. Avant le Pixel 5, les appareils Pixel avaient le processeur phare Qualcomm Snadragon, qui est actuellement le 888.

Jusquà présent, il ny a pas de mot sur la capacité de la batterie ou la RAM et les options de stockage pour le Pixel 6, bien quil soit dit que Google travaille sur la technologie Ultra Wide Band , qui pourrait apparaître dans le Pixel 6.

Le Pixel 5 étant un combiné 5G, nous nous attendons à ce que le Pixel 6 offre également une connectivité 5G.

Enregistrement vidéo 4K depuis lavant

Double arrière?

Les téléphones Google Pixel sont félicités pour leurs excellentes offres dappareils photo, nous nous attendons donc à ce que le Pixel 6 continue sur cette voie. Ou nous espérons au moins que cest le cas.

Les seules rumeurs concernant les caméras pour le moment sont laffirmation selon laquelle la caméra frontale pourrait prendre en charge lenregistrement vidéo 4K.

Sinon, ce que les caméras arrière pourraient offrir na pas été détaillé dans les fuites, mais des fonctionnalités telles que Night Sight sont attendues sur le Pixel 6. Le Pixel 5 dispose dune double caméra arrière, mais certains ajustements sont probables même si le matériel reste en grande partie le même.

Voici tout ce que nous avons entendu sur le Pixel 6 jusquà présent.

Mishaal Rahman de XDA a partagé sur Twitter que Google expérimentait la prise en charge UWB sur un prochain appareil nommé Raven, qui pourrait être le Pixel 6.

9to5Google a rapporté que Google essayait dintégrer la technologie UWB dans son matériel Android, spéculant que cela se trouverait dans les téléphones Pixel 6.

9to5Google a affirmé que Google développe deux téléphones avec un processeur "GS101" basé sur Arm, nommé "Whitechapel".

Les développeurs XDA ont rapporté que Google travaillait sur le nouveau silicium GS101 pour ses téléphones Pixel 2021. Il a déclaré: "Le SoC comportera une configuration à 3 clusters avec un TPU (Tensor Processing Unit). Google qualifie également ses prochains appareils Pixel de" téléphones équipés sans faille ", ce qui, selon nous, fait référence à une puce de sécurité Titan M intégrée. (nom de code Citadel). "

Les développeurs XDA ont signalé avoir repéré des preuves dans le code Android 12 qui suggèrent que le Pixel 6 pourrait être livré avec un scanner dempreintes digitales sous-écran.

9to5Google a creusé dans une mise à jour de lapplication de caméra Google Pixel qui suggère que le Pixel 6 pourrait adopter une caméra centralisée à perforation et prendre en charge lenregistrement vidéo 4K.

Mishaal Rahman, du développeur XDA, a tweeté certaines fonctionnalités quil a trouvées dans le code du développeur Android 12, suggérant que les modifications de linterface utilisateur la rendent plus conviviale à une main et il a été question de la prise en charge du scanner dempreintes digitales sous-écran aux côtés de la reconnaissance faciale.

Maintenant que lembargo a été levé, voici mon fil de discussion des modifications que jai trouvées dans Android 12 Developer Preview 1. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 février 2021

Un brevet pour un futur téléphone Pixel a été repéré par Patently Apple ne montrant aucune caméra frontale visible.

Écrit par Britta O'Boyle.