Le Pixel 6 pourrait rivaliser avec liPhone 12 en offrant une connectivité UWB

(Pocket-lint) - Google aurait testé la prise en charge de la connectivité ultra-large bande (UWB), en particulier pour le matériel Android tel que la série Pixel 6.

Mishaal Rahman de XDA a partagé sur Twitter que Google expérimentait la prise en charge UWB sur un prochain appareil nommé Raven. On pense que cet appareil fait partie de la famille de téléphones Pixel 6. Raven pourrait rejoindre un autre appareil, nommé Oriole, cet automne - tous deux utilisant la puce Whitechapel GS101 de Google .

Je viens dêtre informé que Google teste la prise en charge de lAPI Ultra-Wideband (UWB) dAndroid 12 sur "raven", lun des noms de code qui pourraient appartenir aux pixels de nouvelle génération alimentés par GS101. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 30 avril 2021

Corroborant le tweet de Rahman, 9to5Google a affirmé quil avait été vu dans une documentation montrant que Google travaillait effectivement avec du matériel UWB, bien quil noffrait aucune information supplémentaire sur la façon dont la famille Pixel 6 utiliserait la connectivité UWB, car le matériel Nest existant noffre pas la technologie.

Lultra large bande (UWB) est apparue sur le radar de lélectronique grand public en 2019, lorsque Apple a annoncé linclusion de la puce U1 dans liPhone. Il a par la suite trouvé son chemin dans dautres domaines clés de la technologie, et nous nous attendons à voir beaucoup plus de UWB au cours des prochaines années. En fait, nous soupçonnons quUWB viendra sur plusieurs smartphones phares au-delà de la série iPhone 11 et de la série iPhone 12.

Protocole de communication sans fil à courte portée, il utilise des fréquences élevées qui peuvent fournir des données spatiales et directionnelles. Lavantage quoffre UWB par rapport aux technologies existantes est quil est bien meilleur pour la télémétrie avec une plus grande précision, de sorte que deux appareils UWB sauraient où se trouve lautre avec une précision beaucoup plus grande que Bluetooth ou GPS. Consultez notre guide UWB ici pour en savoir plus sur la technologie et les cas dutilisation actuels.

