Échantillon dimage de la caméra Pixel 5a divulgué par Google

(Pocket-lint) - Google a apparemment révélé une image prise par la caméra inopinée du Pixel 5a 5G dans un récent article de blog , donnant une indication de ses capacités lors de son lancement.

Le billet de blog - qui détaillait les progrès du bracketing HDR + sur le Pixel 5 et le Pixel 4a - comportait un lien vers une galerie présentant la technologie. Dans la galerie, il y a une image prise par ce que le panneau dinformations Google Photo et les données EXIF appellent le "Google Pixel 5a".

Selon 9to5Google , la photo - qui a depuis été supprimée - est datée du 1er octobre 2020 et elle aurait été prise à laide de lobjectif ultra grand angle à f / 2,2. Cest une rue, avec quelques piétons dans le plan, et ça montre une salle de cinéma, qui donne lemplacement du plan comme Taiwan. Pour référence, Taiwan est lendroit où se déroule le développement des téléphones Pixel.

Limage ne donne pas grand-chose dautre, bien quil y ait une autre image dans la galerie qui na pas de nom de modèle de téléphone. Il est présumé que le Pixel 5a comportera la même double caméra que le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G, avec des fonctionnalités telles que HDR + avec bracketing, vision nocturne et mode portrait.

Dautres rumeurs entourant le Pixel 5a suggèrent quil ressemblera au Pixel 4a 5G avec un dos en polycarbonate et un capteur dempreintes digitales physique à larrière. Ses mesures revendiquées le rendent légèrement plus grand, plus étroit et plus épais que le Pixel 4a 5G. On dit quil fonctionne sur le même chipset Qualcomm Snapdragon 765G, même si cela a été réussi par le Snapdragon 780G, et nous savons quil offrira une connectivité 5G .

Google a précédemment déclaré que le Pixel 5a 5G "sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon et annoncé comme lors de lintroduction du téléphone de la série A de lannée dernière". Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Pixel 5a dans notre fonctionnalité distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.