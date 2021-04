Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google envisage peut-être dajouter une fonction de corbeille à Android, ce qui nest généralement visible que dans les systèmes dexploitation de bureau. Que vous lappeliez une corbeille, une corbeille ou (si vous êtes un utilisateur de Windows) une corbeille, il semble quAndroid 12 pourrait arriver plus tard cette année avec un moyen pour vous de jeter et de recycler des fichiers.

XDA-Developers a fouillé dans le code Android 12 pour trouver des fonctionnalités encore à annoncer éventuellement enfouies dans la prochaine mise à jour du système dexploitation mobile . Et la dernière pépite juteuse quil a découverte est une ligne dans lapplication Paramètres principale pour "Corbeille" (située sous Paramètres> Stockage). Apparemment, lorsque vous appuyez sur Corbeille, Android 12 affiche une boîte de dialogue vous indiquant la quantité de stockage des fichiers supprimés. sur votre système, et il vous permettra de vider vos poubelles.

En dautres termes, cela fonctionne comme la corbeille trouvée sur les systèmes dexploitation de bureau tels que Windows ou MacOS . Mais avant de vous exciter, revenons un peu en arrière.

Android 11 dispose dune API de corbeille que les applications peuvent utiliser pour masquer les fichiers, plutôt que de les supprimer complètement. Le fait est que peu dapplications utilisent la fonctionnalité, bien que Google semble être prêt à la prendre en charge dans lapplication Files by Google. Il ny a pas de moyen de récupérer les fichiers de la corbeille dans litération actuelle de la fonctionnalité, et les paramètres de la corbeille dAndroid 12 que XDA a trouvés ne pointent pas non plus vers une option de récupération à léchelle du système. Mais des applications de gestion de fichiers individuelles, comme Google Files, pourraient loffrir.

Il nest donc pas clair si Android 12 ou lapplication Fichiers de Google ou les deux prendront en charge la corbeille et la récupération. Mais avec les E / S prévues pour mai , nous espérons en savoir plus bientôt.

Écrit par Maggie Tillman.