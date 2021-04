La refonte dAndroid Fast Pair est officielle, prend en charge plus de 100 appareils

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé que son interface Fast Pair repensée pour les téléphones Android est officielle et se déploie avec la prise en charge de plus de 100 produits différents.

Cela signifie que lorsque vous associez une paire découteurs, des écouteurs ou même une montre intelligente ou un tracker de fitness compatibles, une fenêtre pop-up attrayante apparaît sur lécran de votre téléphone avec un simple bouton `` Connect pour le couplage.

Il sagit dune approche très similaire à l interface de couplage des AirPods dApple qui apparaît chaque fois que vous configurez un nouveau produit avec la puce H1 à lintérieur.

La différence ici, cependant, est que contrairement à la méthode dApple qui nest prise en charge que par les produits Apple AirPod et Beats , Google apparaîtra pour les produits audio et portables de plusieurs marques.

La nouvelle expérience Fast Pair sur #Android est arrivée. Avec une mise en page mise à jour et plus facile à utiliser, découvrez comment la connexion dappareils Bluetooth à plus de 100 appareils de partenaires tels que @JBLaudio et @SonyElectronics est plus simple et plus pratique en un seul clic. pic.twitter.com/cWuMMcATrP